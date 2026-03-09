김원희♥강호동, 깜짝 스캔들 터졌다..."기자들 찾아오고, 목격담도 등장…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김원희가 과거 강호동과의 스캔들 비하인드를 공개했다.
이에 김원희는 "저도 처음 난 스캔들이었고 꽤 진지하게 번졌다"며 당시 상황을 떠올렸다.
그는 "기자들이 녹화장까지 찾아와 취재를 하고 주변 사람들에게도 물어보고 다녔다. 목격자까지 등장했었다"고 말해 놀라움을 안겼다.
이어 공개된 과거 영상에서는 김원희가 강호동을 때리는 콩트 장면이 등장해 웃음을 자아냈다. 이를 본 김원희는 "저런데 무슨 스캔들이냐"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
김원희는 당시 강호동에게 직접 전화를 걸었던 일화도 공개했다. 그는 "기자들에게 연락을 받았다고 하길래 '요즘 소문 들었냐'고 물어봤더니 호동 씨가 '끊으이소, 소문 납니더'라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.
또 공개된 과거 영상에서 강호동은 "김원희가 '제 친구가 호동 씨를 좋아한다. 자리 한번 만들어 드릴까요'라고 했는데 이후 1년 동안 연락이 없었다"고 말하기도 했다.
김원희는 "실제로 만난 적도 없는데 스캔들이 났다"며 "신빙성 있게 본 사람이 너무 많더라. 그래서 호동 씨에게 전화를 했더니 '전화하지 마이소. 소문 납니더'라고 하더라"라며 30년 전 영상이 공개됐다.
김원희는 "내가 얼마나 놀랐으면 틀리지도 않겠냐. 마치 소문을 내가 낸 거 같았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
