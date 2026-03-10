‘주사이모’ A씨, 장문 심경 “삶을 끝내려고 했는데..” 눈물

기사입력 2026-03-10 11:16


‘주사이모’ A씨, 장문 심경 “삶을 끝내려고 했는데..” 눈물
TV조선/A씨 SNS

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래 등에게 불법 의료 행위를 해왔다는 의혹을 받고 있는 이른바 '주사이모' A씨가 10일 개인 계정에 장문의 글을 남기며 심경을 밝혔다.

그는 "2019년 12월. 코로나가 시작되면서 내몽고 병원도 나가지 못하고, 태국·미얀마·인도네시아 등등 해외 지사와 병원 출장도 모두 멈췄다. 그야말로 멘탈이 무너졌던 시절"이라며 회상했다.

이어 그는 "그때 SNS에서 남편 화장품 사업에 숟가락? 살짝 올려 딸아이 이름을 걸고, 'OOOO'라는 브랜드로 국내 사업자를 만들었다. 남편의 화장품들은 해외 병원에서 쓰던 병원용 제품이었지만, 코로나로 멈춰버린 시간 속에서 이 공간은 소통하며 웃고 떠드는 나의 작은 놀이터가 되었다"고 밝혔다.

A씨는 "매일 소통하며 함께 놀던 그 시간들. 매번 퍼준다고 내 성까지 바꿔 '퍼OO'이라고 부르던 내 공간"이라며, "오늘 아침 내 셀카 피드에 언론 기사가 도배가 되었지만, 용기 내 DM을 보내주신 팬님의 글을 읽고 눈시울이 촉촉해졌다. 보이지 않는 곳에서 조용히 믿고, 기다리며 응원해 주시는 분들이 분명히 있구나"라고 했다.

그는 "오래 지켜봐 주신 분들이라면 내가 어떻게 살아왔는지 이미 알고 계실 거라 생각한다. 언론에서 떠들어대는 말에 억울해하며, 굳이 '내가 어떤 사람이다'라고 해명하며 살 필요는 없을 것 같다. 그냥 나답게. 퍼OO답게. 살던 대로 살면 된다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "#용기내어보내주신DM에살고싶어졌습니다 #잠시나마삶을끝내려했던제가부끄러웠습니다 #감사합니다"라는 해시태그를 남겼다.

한편 A씨는 의료법·약사법 위반과 마약류 관리법 위반 등의 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 그는 국내 의사 면허 없이 오피스텔과 차량에서 연예인들을 상대로 수액 주사를 놓거나 항우울제를 처방하는 등 불법 의료 행위를 한 의혹을 받고 있다. 경찰은 올해 1월 말 A씨의 출국을 금지한 데 이어 A씨의 거주지 등을 압수수색한 바 있다.

A씨는 지난달 9시간 동안 경찰 조사를 받았다고 밝히며, "사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 '아니다'라고 말씀드렸으며, 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다"고 했다. 이후 그는 개인 계정에 "9시간 조사. 이제 너희 차례다. 특히 한 남자"라며 특정인을 겨냥하는 듯한 글을 올렸다가 삭제해 눈길을 끌었다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

스포츠 많이본뉴스
1.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

4.

'경우의 수' 지겹다고 하지마! 야유를 환호로 바꾼 '대한 야구'…'기적 같은 확률' 세계가 놀랐다

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.