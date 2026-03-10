국내 인디게임 시상식 '2026 인디플 어워즈', 9일부터 출품작 모집

|
한국인공지능게임협회(이하 협회)는 국내 인디게임 개발자들의 우수한 작품을 발굴하고 창작 성과를 조명하기 위한 '2026 인디플 어워즈(IndiePlay Awards)' 출품작 모집을 시작한다고 밝혔다.
출품작 접수는 9일부터 4월 9일까지 진행되며, 참가를 희망하는 개발자는 인디플 게시물 안내에 따라 온라인 신청서를 통해 접수할 수 있다. 제출 자료는 개발사 소개, 게임 소개서, 플레이 영상, 스크린 이미지 등으로 구성된다. 심사는 총 100점 기준으로 진행되며, 1차 서류 심사를 통해 최종 후보작 10팀이 선정된다. 이후 온라인 투표와 현장 투표, 피칭 심사를 거쳐 최종 수상작이 결정된다.
최종 후보작으로 선정된 10개 팀은 오는 5월 21일 진행되는 오프라인 행사에 참여해 게임 발표를 진행하며, 시상식과 네트워킹 프로그램에도 함께 참여하게 된다. 시상은 최우수상(협회장상) 1팀과 우수상 2팀으로 구성된다. 최우수상 수상팀에게는 상금 70만원과 상장이 수여되며, 우수상 수상팀에게는 각 40만원의 상금과 상장이 수여된다. 다만 최우수상은 정식 출시 게임에 한해 선정된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com