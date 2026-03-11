[공식] '유미' 김고은의 이야기 드디어 완결..'유미의 세포들3', 4월 13일 공개

기사입력 2026-03-11 10:40


[공식] '유미' 김고은의 이야기 드디어 완결..'유미의 세포들3', 4…

[스포츠조선 문지연 기자] '유미의 세포들'이 시즌3로 돌아온다.

오는 4월 13일 공개되는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정 김경란 극본, 이상엽 연출) 측은 11일 '유미 그 자체' 믿고 보는 김고은의 해사한 미소가 담긴 티저 포스터를 공개해 설렘을 높인다.

'유미의 세포들'은 국내 최초 실사와 3D 애니메이션을 결합하는 참신한 시도로 큰 사랑을 받았다. 평범하지만 재치 있게 리얼하지만 유쾌하게 그려낸 유미의 일상과 사랑 이야기는 많은 이들의 설렘과 웃음, 공감을 책임지며 인생 드라마로 등극했다.

3년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. 작가의 꿈을 이룬 후 설레는 일 하나 없이 잔잔했던 유미의 세포 마을이 예측불허의 로맨스로 활기를 되찾는다. '유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회 역시 기대를 더한다.

뜨거운 기대 속 공개된 티저 포스터는 다시 돌아온 유미의 사랑스럽고 환한 미소가 시선을 사로잡는다. '오랜만이야, 심장이 말랑말랑한 이 기분'이라는 문구는 다시 유미의 세포 마을을 요동치게 하는 새로운 이야기의 시작을 알린다. 지난 시즌 맹활약한 사랑 세포를 비롯해 작가 세포, 유미와 울고 웃는 본심·감성·자존심 세포까지 여전히 유미 밖에 모르는 사랑스러운 세포들의 컴백은 반가움을 더한다. 여기에 머리에 하트를 달고 세 번째 시즌을 상징하는 숫자 3을 들고 있는 새로운 세포가 어떤 활약을 할지 호기심을 자극한다.

김재원은 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 '팩폭'을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD 순록으로 열연한다. 성공한 로맨스 소설 작가이지만 여전히 사랑은 어려운 유미와 반전 매력을 지닌 유미 담당 PD 순록. 김고은과 김재원이 심장이 말랑말랑해지는 이 연상 연하 로맨스를 어떻게 그려나갈지 벌써부터 기다려진다. 여기에 전석호, 최다니엘, 조혜정, 미람, 박세인과 특별 출연 성지루, 윤유선, 이유비의 가세가 기대를 더한다.

한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

연예 많이본뉴스
1.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

2.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

3.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

4.

'매출 4억' 홍영기, 해외서 끈나시 노출..결국 화상 입었다 "선크림 안바른 죄"

5.

'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

4.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

5.

'MLB닷컴 피셜' 최악이다! 김혜성 다저스 부상 명단 포함→주전 경쟁 '안갯속'…WBC 무리한 출전보단 'MLB 개막전 생각해야'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.