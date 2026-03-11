[공식] '유미' 김고은의 이야기 드디어 완결..'유미의 세포들3', 4월 13일 공개

|
[스포츠조선 문지연 기자] '유미의 세포들'이 시즌3로 돌아온다.
3년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. 작가의 꿈을 이룬 후 설레는 일 하나 없이 잔잔했던 유미의 세포 마을이 예측불허의 로맨스로 활기를 되찾는다. '유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회 역시 기대를 더한다.
뜨거운 기대 속 공개된 티저 포스터는 다시 돌아온 유미의 사랑스럽고 환한 미소가 시선을 사로잡는다. '오랜만이야, 심장이 말랑말랑한 이 기분'이라는 문구는 다시 유미의 세포 마을을 요동치게 하는 새로운 이야기의 시작을 알린다. 지난 시즌 맹활약한 사랑 세포를 비롯해 작가 세포, 유미와 울고 웃는 본심·감성·자존심 세포까지 여전히 유미 밖에 모르는 사랑스러운 세포들의 컴백은 반가움을 더한다. 여기에 머리에 하트를 달고 세 번째 시즌을 상징하는 숫자 3을 들고 있는 새로운 세포가 어떤 활약을 할지 호기심을 자극한다.
한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com