'환연2' 성해은, 같은 사람 맞나..70→50kg 감량 후 "중요한 건 NO포기"

기사입력 2026-03-11 16:55


[스포츠조선 정안지 기자] 70kg에서 50kg까지 감량에 성공했던 '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 자신만의 다이어트 비법을 공개했다.

11일 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에는 "70kg→50kg 만들었던 성해은 다이어트 비결! 작심삼일도 열 번이면 한 달"이라는 제목으로 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 성해은은 자신만의 다이어트 비결을 공유, 이 과정에서 '다이어트 포기하고 싶을 때?'라는 질문을 받았다.

이에 성해은은 "제일 중요한 건 포기하지 않는 거다. 사람이기 때문에 분명히 실패하는 날이 무조건 있을 거다. 작심삼일도 괜찮다. 나도 식욕이 넘치다 보니까 실패할 때도 있다. 다시 하고 다시 하면 된다"라고 강조했다.

그는 "전날 야식 먹었다고 해서, 폭식했다고 해서 포기하지 말고 바로 다음 날 다시 루틴 찾고 다시 하며 된다"라면서 "몸은 생각보다 되게 자비롭다. 바로 살로 쩌버리게 하지 않는다. 살찐 것 같은 건 부기다"라고 설명했다.


이어 성해은은 "부기일 때 잘 관리해야 한다. 이것만 지켜도 다이어트할 수 있다"면서 "나도 말라 보기만 한 사람도 아니고 항상 다이어트와 싸우고 있다. 이게 진짜 리얼 내 방법이다"고 밝혔다.

또한 성해은은 식단 관리법도 공개했다. 그는 "식사 순서를 지켜먹는다. 식이섬유 야채, 단백질, 그리고 탄수화물을 마지막에 섭취한다"면서 "두 번째는 탄단지 균형 맞춰서 먹기, 세 번째는 복합 탄수화물 섭취, 네 번째는 소화 흡수가 빠른 아침 공복에는 최대한 클릭식으로 먹는다"라고 설명했다.

그러면서 성해은은 "다이어트는 운동"이라면서 "내 성향에 맞는 운동 찾는 게 중요하다"라고 강조했다. 그는 "운동을 진짜 많이 해봤다. 나한테 진짜 맞는 운동은 크로스핏이더라. 폭발적인 힘을 내는 파워풀한 운동이 잘 맞더라. 정적인 운동을 하려고 하면 너무 하기 싫더라"면서 "반대로 정적인 운동을 더 좋아하시는 분들도 있다. 여러 가지를 좀 해보시고 그나마 흥미를 느낄 수 있는 운동을 찾을 수 있으면 좋겠다"라고 조언했다.

anjee85@sportschosun.com

