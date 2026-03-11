“10년 만 다시 육아” ‘강병현♥’박가원, 셋째 임신 깜짝 발표

기사입력 2026-03-11 18:55


“10년 만 다시 육아” ‘강병현♥’박가원, 셋째 임신 깜짝 발표

[스포츠조선 조민정 기자] 미스코리아 출신 박가원이 셋째 임신 소식을 직접 알렸다.

박가원은 10일 자신의 SNS를 통해 "저희 부부가 제일 많이 듣던 질문이 셋째 계획이었는데 그렇게 확고하던 남편 뜻과는 다르게 저희 부부에게 셋째가 찾아왔다"며 임신 사실을 공개했다. 이어 "영상처럼 우리 가족 모두가 정말 많이 놀랐고 한동안 믿기지 않았다"고 전했다.

함께 공개된 영상에는 남편 강병현과 두 아들의 반응이 담겼다. "임신?" "진짜?"라는 말이 이어졌고, 둘째 유하는 "동생 생겼다"며 기쁨을 드러냈다.

박가원은 "6학년 유준이와는 띠동갑, 유하를 임신한 이후 10년 만의 임신"이라며 "마흔 넘어 다시 시작하는 임신과 육아가 조금은 겁나지만 씩씩하게 해내겠다"고 밝혔다. 또 "모두가 원했던 이 축복, 마음껏 축하해 달라"고 덧붙였다.

한편 박가원은 2013년 전 농구선수이자 현 농구코치 강병현과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니, 샤넬 쇼 가서 '가운데 손가락' 쑥…전 세계 팬들 놀라게 한 '노필터' 셀카

2.

"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

3.

비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

4.

[공식] 이러다 2천만 갈라..'왕과 사는 남자' 개봉 36일 만에 1200만 돌파..'파묘' 기록 꺾었다

5.

MC딩동, 여캠 폭행 논란 속 '합의금' 폭로…"머리채는 내 잘못, 돈 요구는 억울"

연예 많이본뉴스
1.

제니, 샤넬 쇼 가서 '가운데 손가락' 쑥…전 세계 팬들 놀라게 한 '노필터' 셀카

2.

"카메라 치워"…'음주운전 자숙' MC딩동, 인터넷 방송 중 女BJ 폭행[SC이슈]

3.

비, 무례한 후배 발언에 분노 "내 방으로 부를까 고민" ('살롱드립')

4.

[공식] 이러다 2천만 갈라..'왕과 사는 남자' 개봉 36일 만에 1200만 돌파..'파묘' 기록 꺾었다

5.

MC딩동, 여캠 폭행 논란 속 '합의금' 폭로…"머리채는 내 잘못, 돈 요구는 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 대만 더 난리?' 10분 오열한 ML 특급 재능, 호주 더 아깝지…"앞으로 더 성장할 유망한 선수"

2.

"8강 간거 아냐?" WBC 규정 몰랐던 감독, 선수들은 경기 전 술파티…美 1R 탈락 위기, 예고된 참사였다

3.

'열흘 쉬면 돼' 잘 멈춰서 이겼고 큰 부상도 막았다. 호주전 1이닝 강판 손주영 정밀진단. 팔꿈치 회내근 염증 및 부종 발견

4.

'이게 팀이야, 45분도 못 보겠다' 토트넘 원정 팬들은 25분 만에 경기장을 떠났다..GK 실책 호러쇼 16분 동안 4실점+창단 첫 6경기 연속 패배 참극

5.

[현장인터뷰]'취임 1주년' 정몽규 KFA 회장, "아시안컵 한-일 공동 개최? 옵션 중 하나, 가장 좋은 건 단독 개최"…월드컵 16강↑ 성적 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.