[인터뷰①] 이청아 "누나 드라마 절대 안 보는 남동생, 이번엔 '다음에 어떻게 돼?' 먼저 물어봐"('아너')

기사입력 2026-03-13 07:59


[인터뷰①] 이청아 "누나 드라마 절대 안 보는 남동생, 이번엔 '다음에…
사진=매니지먼트 숲

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이청아(42)가 "누나 작품 절대 안 보는 친동생도 '아너'는 봤다고 하더라"고 말했다.

ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(박가연 극본, 박건호 연출, 이하 '아너')에서 성범죄 피해자 변호 전문 로펌 L&J의 송무 담당을 맡은 변호사 황현진을 연기한 이청아. 그가 지난 12일 오전 서울 강남구에 위치한 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '아너'의 종영 소감을 전했다.

이청아는 "'아너'는 주변에서 지인들이 정말 많이 봐준 작품이라 다른 작품 때보다 더 기쁘다. 내가 이나영, 정은채 보다 늦게 캐스팅이 되어 급하게 촬영에 들어갔는데 그래서 정신 없이 시간을 보낸 것 같다. 이번 작품은 촬영 종료와 방송 시점이 거의 붙어 있었다. 지난 2월에 촬영이 끝나서 아직 실감이 안 나는 것도 있다"며 "촬영 때는 너무 바빠서 일상 생활을 이어가기 힘들었는데, 스스로 재정비도 좀 하고 밤 낮이 바뀐 패턴도 다시 잡으려고 한다. 밤에 자고 아침에 일어나는 삶을 다시 시작하려고 한다"고 소회를 밝혔다.

지인들의 뜨거운 반응 중 가족의 반응이 제일 인상에 남는다고 밝힌 이청아는 "평소에 내 작품의 주변 반응을 크게 체감 못하는 편이다. 그런데 이번 '아너'는 특히 주변 사람들이 덩달아 축하해주고 기뻐해주는 것을 보면서 관심을 실감하고 체감했다. 특히 내 남동생은 누나가 나오는 작품을 안 보는데 이번엔 열심히 본 것 같더라. 만나면 '그 다음에 어떻게 되는데?'라며 물어보더라. 높은 시청률은 아니지만 그래도 종영한 12회까지 꾸준히 시청률이 상승해 끝나 마음이 편안하다"고 웃었다.

이어 "작품이 끝날 때마다 하나씩 키워드가 남았는데, 아직 '아너'는 정리를 못한 것 같다. 사실 나에게는 어떤 부분에서 두려운 부분이 있었다. 그 두려움을 늘 혼자 극복했던 것 같은데, 이번에는 여러 사람의 도움을 받은 것 같다. 연약함을 드러내는 것이 약해지는 게 아니라 그 연약함을 드러내는 것 자체가 강함이라는 지점을 느꼈다"고 답했다.

2019년 방송된 스웨덴 동명 드라마를 리메이크한 '아너'는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 뜨거운 미스터리 추적극을 다룬 드라마다. 이나영, 정은채, 이청아, 연우진, 서현우, 최영준 등이 출연했고 '트레인'을 집필한 박가연 작가가 극본을, '좋거나 나쁜 동재'의 박건호 PD가 연출을 맡았다. 지난 10일 종영했다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

5.

월드시리즈 영웅 8강 뜬다! → 일본 야마모토, 베네수엘라전 선발 확정 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.