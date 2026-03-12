황보라 "예전 전혜빈과 가수 데뷔하려고 준비해…SES언니들 보고 연습했다"(보라이어티)
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 과거 아이돌 준비 시절과 예능 활동 비하인드를 공개했다.
황보라는 지난 11일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '브라이언과 20년 만에 재회?! 근데 욕이 난무하는… l 옛날예능, 생활영어, 아이돌 연습생 썰'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 가수 브라이언이 출연해 황보라와 영어 수업을 하며 옛날 방송 활동을 떠올리는 모습이 담겼다.
이날 두 사람은 과거 예능 프로그램 'X맨'과 '연애편지' 시절을 언급했다. 브라이언은 황보라를 보며 "옛날부터 그냥 털털하고 쿨했었다"고 회상했다. 이어 "그때 느낌이 약간 SM 대형 기획사 연예인 같은 이미지였다"고 말했다.
황보라도 과거 가수 데뷔 준비 시절을 언급했다. 그는 "사이더스에 있었었다"며 "전혜빈이랑 가수로 데뷔하려고 준비했었다"고 털어놨다. 이어 "SES 언니들 보면서 연습하고 그랬다"며 당시 아이돌 데뷔를 준비했던 경험을 밝혔다.
브라이언은 황보라의 과거 이미지를 떠올리며 "여자 브라이언 같은 느낌이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.
황보라는 자신의 데뷔 과정도 설명했다. 그는 "예능으로 데뷔한 게 아니라 배우로 데뷔했다"며 "동국대학교 연극영화과 출신이고 연기 전공"이라고 말했다.
브라이언이 "지금도 배우라는 걸 처음 알았다"고 농담하자 황보라는 웃으며 "배우로 데뷔했다"고 다시 강조했다.
두 사람은 20년 만의 재회에 대해 옛 방송 이야기를 이어가며 추억을 나눴다. 영상 말미에서 브라이언은 "오늘 저와 만남은 그냥 메모리 카드 날리세요"라고 농담하며 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
