박진희, ♥남편이 판사인데..."패딩 샀다가 '먹튀' 사기 당했다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박진희가 '판사 남편'도 당황하게 만든 황당한 쇼핑 사기 피해를 고백해 화제다.
박진희는 "큰맘 먹고 이번 겨울을 나려고 인터넷 쇼핑몰에서 패딩을 샀다. 입금을 했는데 제품이 안 오고 지연된다더니, 그 뒤부터 채팅을 안 읽더라"며 전형적인 '먹튀' 사기 수법에 당했음을 밝혔다.
이 소식을 접한 현직 판사인 남편의 반응은 냉철했다. 박진희는 "남편에게 얘기했더니 '아이고 사기를 당했네. 옷을 몇 년 만에 산 건데 하필 사기를 당하냐'고 하더라"며 남편의 뼈아픈 '팩폭'을 전했다.
결국 박진희는 "한 달 반 만에 27만 9,300원을 전액 환불받았다"고 밝혀 스튜디오의 박수를 자아냈다.
법을 잘 아는 판사 남편의 정확한 진단과, 참지 않는 박진희의 집념이 만들어낸 사기꾼 '참교육' 일화에 누리꾼들은 "사기꾼이 상대가 누군지 몰랐네", "판사 와이프를 건드리다니 간이 부었다" 등의 뜨거운 반응을 보이고 있다.
