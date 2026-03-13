박진희, ♥남편이 판사인데..."패딩 샀다가 '먹튀' 사기 당했다"

기사입력 2026-03-13 07:07


박진희, ♥남편이 판사인데..."패딩 샀다가 '먹튀' 사기 당했다"

박진희, ♥남편이 판사인데..."패딩 샀다가 '먹튀' 사기 당했다"

박진희, ♥남편이 판사인데..."패딩 샀다가 '먹튀' 사기 당했다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박진희가 '판사 남편'도 당황하게 만든 황당한 쇼핑 사기 피해를 고백해 화제다.

지난 12일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연한 박진희는 평소 환경 보호를 위해 옷 구매를 자제해온 '에코 여신'의 면모를 보였다.

하지만 이번 겨울, 큰맘 먹고 시도한 인터넷 쇼핑에서 '뒤통수'를 맞았다고 털어놨다.

박진희는 "큰맘 먹고 이번 겨울을 나려고 인터넷 쇼핑몰에서 패딩을 샀다. 입금을 했는데 제품이 안 오고 지연된다더니, 그 뒤부터 채팅을 안 읽더라"며 전형적인 '먹튀' 사기 수법에 당했음을 밝혔다.

이 소식을 접한 현직 판사인 남편의 반응은 냉철했다. 박진희는 "남편에게 얘기했더니 '아이고 사기를 당했네. 옷을 몇 년 만에 산 건데 하필 사기를 당하냐'고 하더라"며 남편의 뼈아픈 '팩폭'을 전했다.

남편의 반응에 '욱'했다는 박진희는 곧장 행동에 나섰다. 그녀는 직접 경찰서에 진정서를 내고 수사과에서 조사까지 받는 등 '끝장 대응'을 펼쳤다.

결국 박진희는 "한 달 반 만에 27만 9,300원을 전액 환불받았다"고 밝혀 스튜디오의 박수를 자아냈다.

법을 잘 아는 판사 남편의 정확한 진단과, 참지 않는 박진희의 집념이 만들어낸 사기꾼 '참교육' 일화에 누리꾼들은 "사기꾼이 상대가 누군지 몰랐네", "판사 와이프를 건드리다니 간이 부었다" 등의 뜨거운 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

연예 많이본뉴스
1.

이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

2.

'사랑과 전쟁' 홍승범, 오은영 솔루션 받고도 이혼...생활고 속 재혼 준비 ('특종세상')

3.

"뼈 산산조각" 엄지원, 긴급 대수술 후 오열 "번개치는 고통, 건강한 삶 돌아가길"

4.

박진희, 환경지킴이 최대 지출=술 "♥판사 남편과 한달에 400캔 마셔"

5.

6기 영숙, 갑상선암 전이에 오열 "이미 많이 진행된 상태, 어려운 수술이라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

'힘 vs 투지' 다윗과 골리앗인가? 현지 언론이 본 한국과 '우주최강' 도미니카전 전망

3.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

4.

죄송합니다, 정말 죄송합니다! 오타니, '투구 불가' 사과는 없었다! 대신 해명 → "계약이 그래요" [마이애미 현장]

5.

월드시리즈 영웅 8강 뜬다! → 일본 야마모토, 베네수엘라전 선발 확정 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.