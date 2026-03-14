지상렬, 결국 '16세 연하' ♥신보람과 결혼 결심 "무조건 할거다" ('살림남')

기사입력 2026-03-14 10:01


지상렬, 결국 '16세 연하' ♥신보람과 결혼 결심 "무조건 할거다" (…

[스포츠조선 정유나 기자] 지상렬이 결혼을 향한 중대한 결심을 내린다.

14일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 은지원, 문희준이 뭉친 '지상렬 장가보내기 프로젝트'가 공개된다.

이날 '살림남' MC 은지원은 H.O.T. 리더 문희준과 함께 모습을 드러내며 반가운 만남을 갖는다. 90년대 가요계를 대표하던 '아이돌 양대산맥' H.O.T.와 젝스키스의 리더가 한자리에 모인 가운데, 두 사람은 어느덧 데뷔 30주년을 맞이한 아이돌 인생을 돌아본다. 특히 문희준이 "젝스키스도 내년에 30주년 아니냐"고 언급하자 은지원은 "30주년인만큼 콘서트 욕심은 나는데 누가 올까 싶다"라며 재결합 무대에 대한 속내를 내비쳐 눈길을 끈다. 과연 '살림남'에서 젝스키스의 30주년 완전체 무대를 볼 수 있을지 기대감을 높인다.

하지만 이날 모임의 진짜 목적은 따로 있었다. 은지원은 "상렬이 형이 이대로 가면 독거노인이 될 것 같다"며 지상렬의 결혼을 위해 특별한 '거울 치료'를 준비했다고 밝힌다. 이어 은지원과 문희준은 독신 라이프를 이어가고 있는 가수 김장훈의 집을 찾는다. 46년째 혼자 살고 있다는 64세 김장훈은 등장부터 범상치 않은 싱글 라이프로 모두를 놀라게 하고, 특유의 자유분방한 생활을 공개하며 현장을 폭소로 물들인다.


지상렬, 결국 '16세 연하' ♥신보람과 결혼 결심 "무조건 할거다" (…
특히 멸치 국물 웰컴 드링크부터 '콜라 수육'까지 독특한 집밥을 선보이는가 하면, 여전히 철없는 모습과 짠내 나는 일상을 가감 없이 드러내 웃음을 자아낸다. 이를 지켜보던 지상렬은 "이 길은 아닌 것 같다. 난 무조건 결혼할 거야!"라고 외치며 처절한 '거울 치료'의 효과를 제대로 입증한다.

이어 지상렬은 16세 연하의 연인 신보람과 전화 통화를 나누며, 방송 최초로 두 사람의 결혼관을 공개해 이목을 집중시킨다. 스튜디오에서는 두 사람의 결혼 가능성을 두고 프러포즈 멘트까지 제안하며 한껏 들뜬 분위기가 이어졌다는 후문이다.

과연 지상렬이 올해 프러포즈에 성공해 결혼에 골인할 수 있을지, 결혼을 향한 그의 진심은 14일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

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