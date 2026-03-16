'故 최진실 딸' 최준희, 170cm·41kg '뼈말라' 웨딩화보..옆구리·어깨 노출 '파격'

기사입력 2026-03-16 08:04


'故 최진실 딸' 최준희, 170cm·41kg '뼈말라' 웨딩화보..옆구…

[스포츠조선 김소희 기자]고(故) 최진실의 딸 최준희가 웨딩 화보 사진을 공개했다.

최준희는 15일 자신의 계정에 "2025년부터 야금야금 찍던 것 중 첫 장… 하나씩 풀어보기"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 최준희는 어깨 라인과 옆구리 라인이 드러나는 웨딩드레스를 입고 부케를 든 채 포즈를 취하고 있다. 단정하게 하나로 묶은 헤어스타일과 은은한 미소가 어우러지며 예비 신부 특유의 설렘 가득한 분위기를 자아냈다. 특히 깔끔하면서도 클래식한 디자인의 웨딩드레스와 부케가 조화를 이루며 한층 성숙해진 매력을 드러냈다. 결혼을 앞둔 그의 행복한 순간이 사진에 고스란히 담기며 팬들의 관심도 이어지고 있다.

이어 그는 "예신 준비 꿀팁 뭐 있나요, 선배님들?"이라며 결혼을 앞둔 예비 신부로서 결혼 준비에 대한 조언을 구하는 글을 덧붙여 눈길을 끌었다.


'故 최진실 딸' 최준희, 170cm·41kg '뼈말라' 웨딩화보..옆구…
최준희는 오는 5월 서울 강남에 위치한 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 예비신랑은 최준희와 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 회사원이다.

한편 최준희는 2003년생으로 배우 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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