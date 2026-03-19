홍윤화♥김민기, 행복한줄만 알았는데..."심하게 싸워 한 시간 말 안해"

기사입력 2026-03-19 09:18


홍윤화♥김민기, 행복한줄만 알았는데..."심하게 싸워 한 시간 말 안해"

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 김민기가 해외여행 중 아내 홍윤화와 심하게 싸운 에피소드를 공개했다.

최근 김민기는 "[웃음] 이 사진을 찍기전 진짜 심하게 둘이 싸워서 한 시간 동안 말 안하다가.. 처음 사슴을 보고 윤화가 사진은 찍자며 찍은 사진"이라며 두 사람의 추억을 회상했다.

김민기는 "눈 코 입이 전혀 웃지 않고 있지만 웃고있는 사진"이라며 귀여운 아내 홍윤화의 어색한 모습을 공개했다.

이어 "모든 남편분들 이런 사진 한 장씩 있죠? 시간이 지났지만 이 사진은 볼 때마다 웃김"이라며 부부싸움을 하다가도 사진은 찍어야 하는 아내를 다시 추억하며 웃었다.

그러면서도 김민기는 "내가 가장 사랑하는 사진"이라며 아내에 대한 애정을 드러냈다.

한편 김민기는 동료 개그우먼인 홍윤화와 2018년 결혼했다.

최근 홍윤화는 인생 마지막 다이어트를 선언하며 40kg 감량을 목표로 세웠고, 이후 식단과 운동 등을 통해 약 9개월 만에 목표 감량에 성공했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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