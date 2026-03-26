성시경, 10kg 빼더니 식단까지 바꿨다..연어 베이글에 "장가갈 수 있을듯"
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 성시경이 10kg 감량 이후 달라진 식단과 함께 요리 실력을 공개해 눈길을 끌었다.
23일 성시경의 유튜브 채널에는 '[성시경 레시피] 연어 베이글'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 성시경이 연어 베이글을 직접 만드는 과정이 담겼다. 그는 SNS에서 보고 따라 해보고 싶었던 레시피라며 요리에 대한 남다른 관심을 드러냈다.
성시경은 노르웨이산 연어를 활용해 소금과 설탕, 레몬 제스트, 딜 등을 넣어 직접 숙성시키는 과정부터 차근차근 선보였다. 특히 "이틀만 냉장고에 두면 된다"며 집에서도 쉽게 만들 수 있는 레시피를 소개해 눈길을 끌었다.
완성된 연어를 베이글에 크림치즈, 양파 등과 함께 올린 그는 "미쳤다", "장가갈 수 있을 것 같다"며 감탄을 쏟아냈고, 함께 맛본 제작진 역시 "너무 맛있다"고 극찬했다.
최근 성시경은 화장품 브랜드 모델로 발탁된 것을 계기로 다이어트에 돌입, 2개월만에 10kg 감량에 성공해 화제를 모았다.
성시경은 운동일지를 공개하며 "'미친 맛집' 촬영 땐 하루 3번씩 운동하고, 첫 달은 거의 계란 고구마 광어회 영양제를 먹었다"라고 다이어트 과정을 공유하기도 했다.
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