'47kg' 22기 옥순, 1kg 더 빼려다..48시간 단식 후 '군살 제로 몸매'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 옥순(가명)이 다이어트에 성공한 근황을 전했다.

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22기 옥순은 "오빠랑 모처럼 살 뺀 기념으로 모닝커피랑 빵을 먹고 왔다"며 체중 감량에 성공했음을 알렸다.

앞서 그는 "날씨는 따뜻해지는데 겨울 동안 묵직해진 몸 때문에 스트레스를 받았다"며 "47kg에서 정체기가 와 더 이상 내려가지 않는다. 딱 1kg만 더 빼고 싶어서 48시간 단식에 도전한다"고 밝힌 바 있다.

이후 옥순은 식단 관리와 영양제 섭취, 꾸준한 운동을 병행하며 철저한 자기관리를 이어갔다.

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특히 최근 공개한 사진에서는 타이트한 운동복을 입은 채 군살 없는 늘씬한 몸매를 드러내 눈길을 끌었다.

한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.

22기 옥순은 과거 행정 공무원으로 근무했으나 퇴사 후 인플루언서로 활동 중이며, 부산 이주 이후에는 회사를 설립해 대표로 나선 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com