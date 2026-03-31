'40kg 감량' 홍윤화, 건강이상 호소 "이명 생겨 못 자, 멍도 잘 안 없어져" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 후 건강 이상을 호소했다.

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31일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화가 출연했다.

홍윤화는 40kg를 감량한 후 원인 모를 이상 증세가 생겨 대학병원을 찾았다. 홍윤화는 비만 전문가인 가정의학과 오상우 교수를 만나 "9개월간 40kg를 뺀 후 몸이 많이 피곤하다. 우울한 건 아니지만 많이 차분해졌다. 몸이 많이 변하고 낯설어졌다"라고 털어놨다.

이어 "원래 추위를 안 타는데 살 빼고 나니 너무 춥더라. 손이 떨릴 정도"라고 덧붙였고, 오 교수는 "지방이 줄어든 후 몸이 적응하고 있다. 정상화되는 과정"이라고 설명했다.

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또 홍윤화가 이명 때문에 잠을 못 자고, 멍이 오래간다고 호소하자 오 교수는 영양 불균형 때문이라고 전했다.

홍윤화가 면역력 강화를 위해 보양식을 먹으며 4kg를 증량했다고 하자 오 교수는 "그게 요요의 시작이다. 폐경 후 유방암, 자궁내막증, 자궁내막암에 걸릴 수 있으니 조심하라"라며 꾸준히 체중을 관리하라고 지적했다.

그런가 하면 홍윤화는 올레샷(올리브유+레몬즙) 효과에 대해 물었고, 오 교수는 "기름은 기름일 뿐. 살을 찌게 할 수도 있다. 소화 과정에서 에너지 소모가 거의 없어 살로 간다. 많이 먹으면 살찔 수 있으니 조심하라"라고 설명해 모두를 놀라게 했다. 샐러드 드레싱으로 먹는 건 괜찮지만 단독 섭취는 지양한다고.

또 오 교수는 물 2L를 먹으면 살이 빠진다는 속설 또한 거짓이라고 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com