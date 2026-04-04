타블로, 16세 딸 하루 기도에 울컥했는데…결국 중단 시켰다 "진짜 미안해"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 타블로가 딸 하루와의 훈훈한 기도 일화를 공개했다가 뜻밖의 반전으로 웃음을 안겼다

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3일 유튜브 채널 '에픽하이'에는 "하루가 갑자기 타블로 위해 기도해 준 이유는?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 타블로는 팟캐스트 'Hey Tablo'를 언급, 이에 투컷은 "아무도 안 보지 않냐. 나도 안 보는데 누가 보냐"라고 했다. 'Hey Tablo'는 팟캐스트 2등을 했다고.

이에 타블로는 "농담이 아니라 실제로 있었던 일이다"면서 'Hey Tablo' 관련 일화를 공개했다.

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그는 "최근에 하루가 큰 시험이 있었다"라면서 "시험 전날 자기 전에 '오래간만에 하루를 위해 기도를 해줘야겠다. 그러면 좀 힘을 얻겠지'라는 생각이 들어서 '내일 하루 시험 잘 보게 해달라. 답이 그냥 보이게 해달라'라고 기도를 해줬다"라고 말했다.

타블로는 "하루가 들으면서 정말 고마웠나 보다. 아빠가 갑자기 크게 소리 내서 기도해 주니까 감동을 받았나 보다"며 당시 상황을 떠올렸다.

하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 뜻밖의 반전이 이어졌다. 타블로는 "하루가 바로 이어서 '우리 아빠를 위해서 기도하겠다'라면서 기도를 하더라"며 "'우리 아빠 Hey Tablo 팟캐스트 잘되게 해달라'고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.

이에 타블로는 "기도를 중단시키고 '하루야 진짜 미안한데, 팟캐스트는 그 정도 조회수면 많이 나오는 거다'라고 했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com