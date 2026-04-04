'임창정♥'서하얀, 자식농사 대박친 교육관...8세子, 수학 공부 척척 "보람 10000%"

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 임창정의 아내 서하얀이 넷째 아들의 음악적 재능과 학구열을 자랑하며 훈훈한 일상을 전했다.

Advertisement

서하얀은 3일 자신의 SNS를 통해 "애교 창정, 준재의 방구석 1호팬"이라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 아빠만을 위해 미니 콘서트를 연 준재 군의 모습이 담겨있다. 피아노 연주를 들으며 감성 가득한 금요일 저녁을 보내고 있는 가족.

아들에게서 눈을 떼지 못한 채 가만히 피아노 연주를 듣던 임창정은 "너무 좋다. 아빠 너무 행복하다"라면서 아들의 1호 팬으로 변신했다.

Advertisement

그런 아빠와 아들의 모습을 촬영하며 흐뭇한 미소를 짓고 있는 서하얀이었다.

이 과정에서 아빠를 꼭 닮아 남다른 음악적 감각으로 수준급 피아노 실력을 자랑 중인 준재 군의 모습이 시선을 끈다.

또한 이날 서하얀은 유튜브 채널 '서하얀 seohayan'을 통해 공개한 일상에서도 아들의 또 다른 면모를 전했다.

서점을 찾은 서하얀은 준재 군을 위해 총 5권의 수학 문제집을 구매, 이후 식당에서도 문제 풀이에 몰두하는 준재 군의 모습이 포착됐다. 음악뿐 아니라 학업에도 집중하는 모습에 서하얀은 '문제집 사준 보람 10000%'라며 흐뭇한 미소를 지었다.

Advertisement

한편, 서하얀은 지난 2017년 18살 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.

anjee85@sportschosun.com