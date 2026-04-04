환희, '불화' 母와 20년만 시장 나들이 중 대참사 "갑자기 사라져" ('살림남')

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[스포츠조선 이게은기자] 환희가 어머니와의 합가를 꿈꾸며 눈물겨운 효도 정복기에 나선다.

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4일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 '불효자' 고백으로 화제를 모았던 환희가 74세 어머니와 가까워지기 위해 본격적인 '효도 프로젝트'에 나서는 모습이 그려진다.

이날 환희는 어머니와의 합가를 성사시키기 위한 작전에 나선다. 고장 난 화장실 변기를 기회 삼아 "내가 다 고쳐주겠다"며 호기롭게 팔을 걷어붙이고, 급기야 어머니를 설득해 약 20년 만에 함께하는 전통시장 나들이까지 이끌어낸다. 시장에 도착한 환희는 짐꾼을 자처하며 다정한 아들의 모습을 보이려 애쓰지만, 정작 어머니는 아들의 눈치를 보느라 물건 하나 쉽게 고르지 못하며 어색한 기류가 흐른다.

특히 시장에서는 '소울 트로트 황태자' 환희를 향해 사인과 사진 요청이 쇄도하며 순식간에 팬미팅 현장을 방불케 한다. 환희가 팬 서비스에 응하느라 분주해진 사이, 어머니가 홀연히 자리를 떠나버리는 돌발 상황이 벌어진다. 갑작스러운 어머니의 부재에 환희는 "어머니와 시간을 보내려 했는데..."라며 당황한 심경을 드러낸다.

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이후 집으로 돌아가던 중 어머니는 환희에게 의문의 흰 봉투를 건넨다. 봉투 속 내용물을 확인한 환희는 서운함과 속상함을 참지 못하고 결국 화를 내고, 이에 어머니 또한 같이 언성을 높이며 두 사람 사이에는 팽팽한 긴장감이 흐른다. 모자 사이를 순식간에 얼어붙게 만든 '봉투 사건'의 내막은 무엇인지 관심이 쏠린다.

과연 환희를 폭발하게 만든 봉투에는 무엇이 들어있었을지, 그리고 깊어지는 갈등 속에서 환희 모자가 극적으로 화해해 합가에 성공할 수 있을지 4일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com