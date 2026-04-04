16kg 뺀 한혜연, 결국 44kg..."지인들도 예쁘다고 난리난리"

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[스포츠조선 김수현기자] 스타 스타일리스트 한혜연이 가벼워진 옷차림에 더 드러난 늘씬한 몸매를 자랑했다.

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4일 한혜연은 "누구나 쉽게 할 수 있는 발레리나 슈즈 코디~"라며 봄옷을 뽐냈다.

한혜연은 "오늘 만난 지인들도 이쁘다며 난리난리~"라며 연예인 스타일리스트다운 센스로 감탄을 자아냈다.

얇고 가벼운 티셔츠에 무릎까지 오는 팬츠, 갈색 양말에 맞는 발레리나 슈즈를 입은 한혜연은 꾸민듯 꾸미지 않은 '꾸안꾸' 패션을 선보였다.

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이어 다음 의상에서는 흰 티셔츠에 청원피스로 포인트를 준 청순한 스타일로 반전매력도 공개했다.

앞서 한혜연은 다이어트를 통해 14kg을 감량해 키 162cm에 몸무게 46kg을 유지하고 있다고 밝혔다.

또 최근에는 이사 과정에서 추가로 2kg이 줄어 현재 44kg이 됐다고 해 더욱 화제가 되기도 했다.

또한 한혜연은 '위고비 다이어트 의혹'에도 해명해야 했다. 그는 "주사를 맞았느냐는 질문을 많이 받는다. 그럴 때마다 화가 난다"며 자신은 운동과 식단으로 살을 뺐다고 강조했다.

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이후 한혜연은 다이어트 비법에 대해 "오전에 아무것도 안 먹고 공복 상태에서 러닝을 한다. 운동이 다이어트에 차지하는 비중은 10%, 나머지 90%는 식단이다. 저녁 7시 반 이후엔 아무것도 먹지 않는다"라고 밝혔다..

shyun@sportschosun.com