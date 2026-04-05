풍자, 소멸할 듯 얼굴 크기...28kg 빼더니 '뼈말라' 변신 중

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[스포츠조선 정안지 기자] 유튜버 풍자가 28kg 감량 성공 후 한층 또렷해진 비주얼을 자랑했다.

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풍자는 4일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 거울 셀카를 촬영 중인 풍자의 모습이 담겨있다. 베이지 톤 니트를 입은 채, 제복 스타일의 화이트 캡 모자를 눌러쓴 모습의 풍자. 은은한 미소 속 차분하면서도 한층 부드러워진 분위기가 인상적이다.

특히 풍자는 28kg 감량 이후 갸름해진 턱선과 또렷해진 이목구비로 물오른 미모를 자랑하고 있어 시선을 집중시켰다.

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풍자는 최근 다이어트 약물 위고비를 통해 28kg 감량에 성공, 몰라보게 달라진 몸매로 화제를 모은 바 있다.

이후 풍자는 "위가 줄긴 줄었다. 라면 2개에 배가 부르다"라며 다이어트 성공 후 달라진 몸 상태에 대한 솔직한 반응을 전하기도 했다

또한 풍자는 다이어트 과정에서 위고비, 삭센다 등 주사제의 도움을 받았으나, 심각한 부작용으로 투약을 중단해야 했던 경험을 고백하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com