정준하, '이이경·조세호' 논란 얽힌 유재석에 속상 "괜히 사람들이 힘들게 해"

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '조동아리' 정준하가 유재석을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

5일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '티격태격 30년 '하와수'가 지금까지 유지되는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트 정준하를 만난 김용만은 "'놀면 뭐하니?'에서 재석이 얼굴 거꾸로 그린 거보고 정말 깜짝 놀랐다. 네가 얼마나 노력했는지가 보였다"고 감탄했다. 정준하는 MBC '놀면 뭐하니?' 인사모(인기 없는 사람들의 모임) 특집 팬미팅에서 목탄으로 유재석의 얼굴을 거꾸로 그려 화제가 됐다.

정준하는 "2년 전 '놀면 뭐하니?'에서 잘리고 속상했다. '언젠가 연락 오겠지' 했는데 '놀면 뭐 하니?'에서도 반갑게 연락이 왔다. 인기 업는 사람들 모임이라 타이틀로 화제가 됐다가 마지막에 그거 가지고 팬미팅을 하는데 장기자랑을 준비하라더라"라며 "드로잉도 하루에 세 시간씩 그려야 한다. 목탄으로 그리는데 집에 오면 계속 까만 가래침이 나온다. 목탄으로 그림을 외워야 한다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 지석진은 "화면으로 정확히 못 봤는데 재석이 혹시 눈물을 글썽이거나 하지 않았냐"고 물었고 정준하는 "울컥했다. 그때 재석이도 여러 가지로 힘들 때였다. 괜히 사람들이 힘들게 만들어서"라고 털어놨다.

유재석은 지난해 연말 여러 논란들에 얽혀 힘든 시간을 보냈다. 이이경은 지난해 사생활 논란으로 '놀면 뭐하니?'를 하차하는 과정에서 유재석을 저격했다. 시상식 무대에 오른 이이경이 '놀면 뭐하니?' 멤버였던 하하, 주우재만 언급하며 유재석을 패싱한 것. 이에 이이경 측은 "유재석을 저격한 게 아니다. 그럴 이유가 없다"며 해명했으나 하차 과정에서 제작진에게 하차 배후가 유재석이냐고 추궁한 녹취록이 드러나 파장이 일었다.

그런가하면 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에서 함께 출연하던 조세호도 조폭 연루설이 불거지면서 하차, 현재까지 1인 MC 체제로 방송을 이어가고 있다.

wjlee@sportschosun.com