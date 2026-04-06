[인터뷰②] 하지원, '뼈말라' 몸매 변신에…"45㎏까지 감량, 근육도 뺐다" ('클라이맥스')

사진 제공=해와달엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하지원이 '클라이맥스' 촬영을 앞두고 체중을 5㎏ 감량했다고 밝혔다.

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하지원은 6일 서울 마포구 상암동 ENA 대회의실에서 스포츠조선과 만나 "캐릭터의 예민한 면모를 보여드리기 위해 체중을 5㎏정도 감량했다"라고 전했다.

ENA 월화드라마 '클라이맥스'(극본 이지원 신예슬, 연출 이지원)는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품이다. '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등을 내놓은 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목을 받았다. 하지원은 극 중 한 때 최고의 여배우였으나, 결혼 이후 지금은 한물간 여배우 취급을 받는 추상아 역을 맡았다.

그동안 건강하고 탄탄한 이미지로 사랑을 받았던 하지원은 제작발표회 당시 한층 슬림해진 몸매로 등장해 화제를 모았다. 그는 "상아 캐릭터가 예민하다 보니, 감독님이 '마른 몸이지만, 관리 잘 된 여배우로 보였으면 좋겠다'고 요청하셨다. 상아가 극 중에서 슬립을 자주 입고 등장하지 않나. 슬립 사이즈가 좀 넉넉해 보였으면 좋겠다고 하셔서, 체중을 조금 더 감량했다. 또 워낙 근육 체질이라 근육을 빼는 것도 힘들었다"고 밝혔다.

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이어 체중 감량 비결에 대해 "일부러 안 걸어 다녔다. 뛰거나 운동을 강하게 하면, 오히려 근육이 잘 붙어서 스트레칭 위주로 했다. 원래 제 몸무게가 50㎏였는데, 5㎏ 감량해서 45㎏인 상태로 촬영에 들어갔다"며 "요즘에는 러닝도 하고 조금씩 움직이고 있다"고 전했다.

또 촬영하면서 체력적으로 힘들었던 부분에 대해 "추상아라는 인물에 깊게 들어가다 보니 쉽지 않은 순간들이 많았다. 거식증처럼 음식을 못 먹는 장면을 촬영할 때, 실제로 음식을 못 먹을 정도로 힘든 감정을 느꼈다. 그래서 드라마 촬영이 끝나기 만을 기다렸다"며 "작품이 공개되고 나니까 속이 시원하다"고 털어놨다.

한편 '클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com