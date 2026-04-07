"故 박지선 떠나고 우울증" 박성광, 잊지 않고 챙긴 동기…신동엽도 하늘 향해 인사

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박성광이 고(故) 박지선을 추억했다.

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6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그맨 박영진, 박성광, 허경환이 게스트로 출연했다.

세 사람은 KBS 22기 동기. 개그맨 시험 당시 박성광이 공채 1등으로 합격했다고. 신동엽은 "준현이도 동기였냐"고 물었고 박성광은 장도연, 정범균, 최효종 등 쟁쟁한 동기들을 언급했다. 그러면서 박성광은 "지선이도, 박지선"이라며 박지선을 언급했다.

이에 신동엽은 "우리 지선이"이라며 하늘을 향해 인사를 건넸고, 박성광 역시 하늘에 있는 박지선을 향해 인사했다.

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개그우먼 박지선은 2020년 11월 2일 자택에서 모친과 함께 세상을 떠났다. 향년 36세. 특히 생일을 하루 앞두고 세상을 떠난 것이 알려져 비통함을 더했다.

박지선이 떠난 후 생전 애틋했던 동기 사이인 박성광은 우울증, 공황장애를 겪는 등 힘든 시간을 보냈다고. 박성광은 2024년 채널A '금쪽상담소'에 출연해 우울증을 고백하며 "사실 밝았는데 계기가 한번 있고 나서 갑자기 이렇게 됐다. 지인이 하늘나라로 간 이후"라고 고백했다.

박지선이 떠난 후 성격이 바뀔 정도로 힘들었다는 박성광은 "내가 너무 잘 지내고 있다는 게 미안할 때도 있고 생각을 안 하려고 하면 그 생각을 안 하려고 하는 것도 미안하다. 한번 유튜브에서 지선이 영상을 보면 계속 뜬다. 웃다가도 미안해진다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com