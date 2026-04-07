박영진, 확장성 심근병증 투병 고백 "금전적으로도 힘든 상황, 코로나19로 행사 끊겨"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박영진이 확장성 심근병증을 앓았다고 고백했다.

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6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그맨 박영진, 박성광, 허경환이 게스트로 출연했다.

KBS 22기 동기인 세 사람은 김원효, 김지호와 함께 마흔파이브를 결성, 보디빌더 대회까지 나갔다. 허경환은 "마흔 살에 그래도 그런 대회를 나가보자 해서 준비한 거다. 영진이가 그때 당시 몸이 진짜 안 좋았다"고 떠올렸고 박영진은 "그때 확장성 심근병증이라고 심장이 비대해지는 병"이라고 밝혔다.

박성광은 "코로나19 때여서 행사가 없으니까 돈도 금전적으로 부족했다. 갑자기 결혼하고 얼마 안 됐는데 끊긴 것"이라고 밝혔고 허경환은 "내가 아는 박영진과 다른 애가 된 거다. '마흔파이브로 헬스 대회 한번 나가자' 했더니 '나 몸 아픈 거 몰라? 안 한다고!' 하면서 헬스장에서 진심으로 짜증을 내서 우리가 너무 놀랐다"고 밝혔다.

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이에 허경환은 "'그러면 진단서를 보고 해보자'해서 진단서를 봤는데 운동이 가능한 정도였다"며 "운동을 하고 나서 엄청 밝아졌다 그걸 이겨낸 것"이라 밝혔다.

박영진은 "처음으로 운동하고 그때 군대 이후로 최저 몸무게도 찍었다. 경환이랑 양치승 관장님이 힘을 줬다"며 "너무 고마웠다. 주변에서 힘을 주는 게 필요한 거 같다. 안 한다 했을 때 '그래. 너는 빠져' 하면 끝나는 거다. 주변에서 잡아주는 사람이 있다는 게 좋은 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com