량현량하 김량하, 깜짝 열애 고백…상대는 레이싱 모델 김희

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 량현량하 김량하가 모델 김희와의 열애를 인정했다.

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6일 유튜브 채널 '병진이형'에는 "'나고맙' 량현량하로 번 20억 다 날렸어?!'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김량하는 김희와의 열애 사실을 공개했다.

그는 여자친구에 대한 질문에 "오랫동안 친구사이였다. 제가 온라인 마케팅 일을 하다 보니 인플루언서들과 사업하는 사람들을 불러 파티를 열었다. 그때 오랜만에 이 친구를 만났는데 뭔가 잘 통했다. 그래서 빼?蹊 데이 때 만나자고 했고 친구에서 연인이 됐다"고 털어놨다.

또 "코드가 잘 맞는다. 우리 둘이 숏폼을 하고 있다. 우리 둘다 이름 이니셜에 '에이치(H)'가 들어가서 채널명이 '100만 유튜버h'"라고 덧붙였다.

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량현량하는 쌍둥이 형제 김량현 김량하가 결성한 듀오다. 이들은 2000년 JYP엔터테인먼트 1호 가수로 데뷔, '춤이 뭐길래' '학교를 안갔어' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com