Advertisement
광고 닫기

'운명전쟁49' 노슬비, 매화도령과 데이트 현장 포착…열애설에 "내 취향 아냐"

기사입력

'운명전쟁49' 노슬비, 매화도령과 데이트 현장 포착…열애설에 "내 취향 아냐"
'운명전쟁49' 노슬비, 매화도령과 데이트 현장 포착…열애설에 "내 취향 아냐"

[스포츠조선 이우주 기자] '운명전쟁49' 노슬비가 매화도령과의 열애설을 직접 부인했다.

노슬비는 6일 매화도령과 촬영한 영상을 공개했다. 디즈니플러스 '운명전쟁49'에 함께 출연한 두 사람은 다정한 모습으로 데이트를 즐기는 모습. 특히 두 사람은 꼭 붙어 휴대폰 화면을 바라보며 연인 같은 케미를 뽐냈다.

이에 팬들의 반응도 폭발했다. 팬들은 "두 사람 너무 잘 어울린다. 커플 되고 싶지 않냐" 등의 반응을 보이며 두 사람의 열애까지 바랐다. 이에 노슬비는 "매화는 내 친동생과 너무 닮아서 이성적인 마음이 안 간다"며 거절했다.

하지만 또 다른 팬 역시 "매화도령과 사귀시냐"고 열애까지 의심했다. 그러자 노슬비는 "매화도령은 오지상(おじさん, 아저씨)이 아니라 제 취향이 아닙니다"라며 열애설을 직접적으로 부인했다.

한편, 노슬비는 디즈니 플러스 '운명전쟁49'에서 강렬한 이미지로 'MZ무당'이라 불리며 인기를 모았다. 노슬비는 앞서 MBN '고딩엄빠3'에 출연해 딸을 홀로 키우는 싱글맘 임을 고백한 바 있다. 당시 노슬비는 무속인인 전남편에게 가스라이팅을 당해 동거를 했고, 이 과정에서 원치 않는 임신과 가정폭력 등을 당하며 19세 나이에 엄마가 됐다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.