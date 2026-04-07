'운명전쟁49' 노슬비, 매화도령과 데이트 현장 포착…열애설에 "내 취향 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] '운명전쟁49' 노슬비가 매화도령과의 열애설을 직접 부인했다.

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노슬비는 6일 매화도령과 촬영한 영상을 공개했다. 디즈니플러스 '운명전쟁49'에 함께 출연한 두 사람은 다정한 모습으로 데이트를 즐기는 모습. 특히 두 사람은 꼭 붙어 휴대폰 화면을 바라보며 연인 같은 케미를 뽐냈다.

이에 팬들의 반응도 폭발했다. 팬들은 "두 사람 너무 잘 어울린다. 커플 되고 싶지 않냐" 등의 반응을 보이며 두 사람의 열애까지 바랐다. 이에 노슬비는 "매화는 내 친동생과 너무 닮아서 이성적인 마음이 안 간다"며 거절했다.

하지만 또 다른 팬 역시 "매화도령과 사귀시냐"고 열애까지 의심했다. 그러자 노슬비는 "매화도령은 오지상(おじさん, 아저씨)이 아니라 제 취향이 아닙니다"라며 열애설을 직접적으로 부인했다.

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한편, 노슬비는 디즈니 플러스 '운명전쟁49'에서 강렬한 이미지로 'MZ무당'이라 불리며 인기를 모았다. 노슬비는 앞서 MBN '고딩엄빠3'에 출연해 딸을 홀로 키우는 싱글맘 임을 고백한 바 있다. 당시 노슬비는 무속인인 전남편에게 가스라이팅을 당해 동거를 했고, 이 과정에서 원치 않는 임신과 가정폭력 등을 당하며 19세 나이에 엄마가 됐다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com