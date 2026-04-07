이서진, 연극 도전하자마자 은퇴 언급 “제작진 권유에…해보니 너무 힘들다”

사진제공=연합뉴스

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진이 데뷔 후 처음으로 연극 무대에 오르며 새로운 도전에 나섰다. 그러나 막상 무대에 오른 소감으로 "마지막 작품이 될 수도 있다"는 말을 꺼내 놀라움을 안겼다.

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7일 오후 서울 강서구 LG아트센터에서 연극 '바냐 삼촌' 제작발표회가 진행된 가운데 자리에는 배우 이서진과 고아성이 참석해 작품과 첫 연극 도전에 대한 이야기를 전했다.

이서진은 주변의 권유와 제작진의 적극적인 설득 끝에 출연을 결심했다고 밝혔다.

그러나 막상 연습과 준비 과정을 거치며 쉽지 않은 무대임을 실감했다고 털어놨다. 그는 "해보니까 너무 힘들다"며 "이게 마지막 작품이 될 수도 있다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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고아성 역시 연극에 대한 오랜 동경으로 이번 작품에 참여하게 됐다고 전했다. 특히 이서진과의 호흡에 대해 "선배가 먼저 캐스팅됐다는 이야기를 듣고 지금 아니면 조카로 만날 기회가 없을 것 같았다"며 "처음 뵀는데 정말 스윗한 분이고 열심히 연습 중"이라고 밝혔다.

'바냐 삼촌'은 러시아 극작가 안톤 체호프의 대표작으로 삶과 가족을 위해 헌신해 온 인물들의 균열과 감정을 그린 작품이다. 극 중 이서진은 평생을 가족을 위해 살아온 '바냐' 역을 맡아 지금까지와는 다른 결의 연기를 예고한다. 고아성은 현실 속에서도 묵묵히 삶을 버텨내는 '소냐'로 분해 이서진과 삼촌과 조카로 호흡을 맞춘다.

한편 '바냐 삼촌'은 오는 5월 7일부터 31일까지 LG아트센터 서울에서 공연된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com