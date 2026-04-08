"안 입은 줄" 솔라, 파격 비키니에 드러난 탄력 몸매…'베이글녀'의 정석

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 마마무 멤버 솔라가 휴가지에서의 여유로운 근황을 공개했다.

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7일 솔라는 자신의 SNS를 통해 해변에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재하며 팬들의 이목을 사로잡았다.

공개된 사진 속 솔라는 푸른 바다를 배경으로 화이트와 블랙 비키니를 입고 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 밀짚모자를 눌러쓴 채 햇살을 즐기는 모습부터 서핑보드가 놓인 해변을 배경으로 한 뒤태까지, 다양한 각도에서 건강미 넘치는 몸매를 드러냈다.

특히 군살 없는 탄탄한 복근과 균형 잡힌 바디라인이 시선을 끌며, 솔라 특유의 밝고 자유로운 분위기가 더해져 휴양지 감성을 배가시켰다.

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한편 데뷔 12주년 마마무는 데뷔일인 6월 19일 서울에서 월드투어의 포문을 연다. 글로벌 프로젝트의 시작을 알리는 첫날, 마마무는 오랜 시간 함께해 온 무무(팬덤명)들과 데뷔 12주년 축포를 터뜨리며 잊지 못할 추억을 나눌 예정이다.

더욱이 이번 투어는 6월 초 완전체 컴백과 맞물려 진행되는 만큼, 마마무는 신곡 무대를 비롯해 그간의 서사를 집약한 라이브 퍼포먼스를 선사하며 '믿듣맘무'의 진가를 다시 한번 입증한다.

olzllovely@sportschosun.com