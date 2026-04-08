'신혼 2년차' 이상민, ♥아내와 함께 샤워..."반신욕도 같이한다" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정안지 기자]이상민이 10살 연하의 미모의 아내를 자랑하며 "샤워 같이한다. 심지어 반신욕도 같이 한다"라고 밝혔다.

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7일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 원조 '미운 우리 새끼'에서 새신랑으로 돌아온 이상민이 출연했다.

이날 이상민은 "아내 바라기, 새신랑 이상민이다"라고 소개하며 남다른 아내 사랑을 드러냈다.

이상민의 아내는 '여자 서장훈'으로 불린다고. 이상민은 아내에 대해 "섬세하고 예민하다. 소리에 민감하고 냄새에 민감하다. 성격도 그냥 넘어갈 이야기도 안 넘어가고 이야기한다"라며 설명했다. 그러면서 아내의 외모에 대해서는 "첫인상은 김희선 씨다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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또한 이상민은 "김지영과 윤수영 부부가 매일 함께 샤워한다"는 말에 "이걸 의아해하는 사람이 많더라. 나는 심지어 반신욕도 같이한다. 샤워도 같이한다"라고 밝혔다.

지난해 4월 30일 10살 연하와 결혼한 이상민은 현재 2세를 갖기 위해 노력 중이다. 이상민은 "이전 병원 포함 지금 교수님 병원까지 시험관 시술 총 6차 진행을 했다. 난자 채취는 8번 했다"라며 "'조금 더 노력하자'해서 간 곳이 '동상이몽'에 나왔던 난임부부의 성지 대추밭 한의원이다"라고 밝혔다. 부부는 2세 향한 절실함으로 온 힘 다해 노력 중이다.

이상민은 미래 2세와의 로망에 대해 "유모차 끌고 아내는 쇼핑 삼매경"이라며 "해외에 가도 유모차 끄는 모습이 피곤해하시는데, 나는 너무 좋을 것 같다"라면서 그저 부러운 모습을 떠올렸다. 그러면서 이상민은 "아들이든 딸이든 무조건 아내 닮았으면 좋겠다. 성격은 나 닮았으면 좋겠다"라면서 "아내가 일일이 챙겨주는 거 보면 얼마나 힘들까"라고 해 웃음을 안겼다.

또한 결혼 후 술을 줄였다는 이상민은 "시험관 시작하고는 철저히 관리 중"이라고 밝혔다. 아내는 반복된 시험관 시술로 몸과 마음이 지쳤고, 이는 아내 입장에선 보이고 싶지 않은 모습.

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이상민은 "사랑하면 어떤 모습이든 예쁘다"라면서 "근데 아내 마음을 헤아리지 못하고 '맥주 마시면서 이야기해도 될까'라고 했는데, 한잔 먹으니까 사람이 기분이 좋아지지 않나. '한 잔 더 해도 될까'라고 했다"라면서 아내의 분노를 유발했던 그날을 떠올려 비난이 쏟아지기도 했다.

anjee85@sportschosun.com