'솔로지옥5' 이주영, 큐브와 전속계약…아이들-고준희와 한솥밥

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] '솔로지옥5'에서 주목받은 공예 작가 겸 인플루언서 이주영이 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 맺었다.

Advertisement

큐브엔터테인먼트는 8일 "다재다능한 재원 이주영과 함께하게 되어 기쁘다. 기존 공예 작가로서 활동과 방송 및 패션, 뷰티 등 여러 방면에서 활동하는 아티스트로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이주영은 "새로운 출발을 하게 되어 설레고 감사하다. 앞으로 방송과 다양한 콘텐츠를 통해 매력을 보여드리고 싶다. 공예 작가 활동도 꾸준히 이어가며 다양한 분야에서 활약하는 아티스트가 되겠다"고 소감을 전했다.

이주영은 올해 공개된 넷플릭스 인기 프로그램 '솔로지옥5'에 출연해 눈도장을 찍었다. 청순한 비주얼과 대비되는 털털하고 유쾌한 성격으로 존재감을 드러내며 시청자들에게도 많은 사랑을 받았다. 이 외에도 공예 작가로서 다수의 전시에 활발히 참여하며 자신의 작품세계를 선보이고 있다.

Advertisement

큐브엔터테인먼트에는 그룹 아이들 라잇썸 나우즈, 프로듀서 겸 가수 슬레이(SLAY)와 배우 권소현, 황신혜, 고준희, 이진이, 문수영, 펜타곤(PENTAGON) 신원, 박도하, 권은빈, 문승유, 최상엽, 방송인 박미선, 이상준, 김민정, 김새롬, 최희 등이 소속되어 있다

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com