"韓 문화 알린다"…앰퍼샌드원, 간절한 기도 'GOD'[SC현장]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앰퍼샌드원이 새로운 정의를 내린다.

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8일 오후 서울 용산구 스카이아트홀 노들섬 라이브하우스에서 앰퍼샌드원의 미니 4집 '데피니션' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 앰퍼샌드원의 컴백은 지난해 8월 발매한 미니 3집 이후 8개월 만이다.

나캠든은 "열심히 준비한 만큼 좋은 모습 보여드리겠다"고, 카이렐은 "에너지 넘치는 모습과 칼군무 보여드리겠다"고, 브라이언은 "이전 활동과는 다른 분위기의 앰퍼샌드원을 보실 수 있을 거다"라고, 마카야는 "더 잘 맞게된 합을 봐주시면 감사하겠다. 우리의 성장을 느낄 수 있을 것"이라고, 윤시윤은 "콘셉추얼한 모습 기대해 달라"고, 김승모는 "새로운 시작이라 생각하며 열심히 준비했다"고, 최지호는 "8개월이라는 시간이 길게 느껴지지 않을 만큼 바쁘게 앨범을 준비했다. 부채 퍼포먼스를 기대해 달라"고 밝혔다.

'데피니션'은 앰퍼샌드원이 자신들의 정체성과 방향성을 스스로 정하고 앞으로 나아갈 기준을 세운다는 의미를 내포한 앨범이다.

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브라이언은 "이번 활동은 우리의 새로운 챕터"라고, 윤시윤은 "우리를 일으켜 세우는 존재는 결국 우리 자신이라는 걸 깨닫고 앞으로 나아가자는 각오를 담았다. 우리가 어떤 팀인지 색과 방향성을 담은 앨범"이라고, 카이렐은 "새 방향을 잡아 나아가는 첫 걸음"이라고 소개했다.

타이틀곡 '갓'은 트랩 비트 위에 에스닉한 신스 사운드와 EMO적인 정서를 녹여낸 댄스곡이다. 신을 뜻하는 '갓(GOD)'과 한국을 대표하는 전통 문화 '갓'을 중의적으로 나타내며 자신을 지켜달라 기도하며 다시 일어서려는 의지를 담았다.

김승모는 "자신을 지켜 달라고 기도하며 다시 일어서려는 각오를 담은 곡이다. 동양풍 사운드와 힙합 장르가 결합돼 색다른 느낌이었다. 멤버들끼리 상의해서 꼭 타이틀로 하고 싶다고 했다. 전세계 다양한 팬들에게 다국적 멤버들이 한국 문화를 전달하는 것이 신선하게 다가갈 수 있겠다고 생각했다"고, 마카야는 "K팝 신에 없는 노래라 신선했다. 다같이 한국 무용을 연습하고 사극 영화를 보며 분위기를 안무에 녹이려 노력했다"라고 전했다.

특히 한국 무용의 부드러우면서 절제된 움직임을 강조한 퍼포먼스가 곡을 완성한다. 갓을 머리에 쓰는 듯한 동작과 신을 부르듯 합장하는 포인트 안무, 최지호의 부채 퍼포먼스 등은 한국 전통의 미감을 극대화하며 보는 이들을 매료시킨다.

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나캠든은 "한국 무용 요소를 살리기 위해 노력했다. 처음 시도하는 것이라 한국 무용 영상을 많이 찾아보고 손끝이나 팔 라인 디테일 등 한국적인 선을 맞추기 위해 노력했다. K팝에 많지 않은 느낌이라 기대된다"고 설명했다.

이밖에 이번 앨범에는 세르게이 라흐마니노프의 '이탈리안 폴카'를 재해석한 '힛 미 업', 붐뱁 장르 기반의 힙합 댄스곡 '뭐라는 거야', 자신만의 기준대로 살아가겠다는 당찬 포부를 담은 '나는 나대로', 팬클럽 앤디어를 향한 팬송 '올 아이즈 온 유', 감성 보컬송 '너의 웃음 속에 눈물이 보여' 등 총 6곡이 수록됐다. 특히 나캠든과 마카야는 이번 앨범에도 타이틀곡을 포함한 전곡 작사에 참여, 그룹의 정체성을 녹여냈다.

나캠든은 "팀의 정체성을 한가지로 규정하기보다 '멀티 컬러'라고 표현하고 싶다. 각자 다른 색을 가진 멤버들이 모여 새로운 모습을 만들어 가는 팀이다. 누군가 정해놓은 기준보다는 스스로의 기준으로 정의해 가고 싶다. 누가 봐도 잘한다는 말을 듣고 싶다는 마음으로 이번 앨범을 준비했다"고 말했다.

앰퍼샌드원은 이날 오후 6시 '데피니션'을 발매한다. 이어 5월 2일 서울 공연을 시작으로 라이브 투어 '본 투 디파인'을 개최한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=FNC엔터테인먼트