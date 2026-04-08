[인터뷰③] 위하준 "최근에 '보검 매직컬' 재밌게 봐, 친누나도 헤어디자이너"

사진 제공=엠에스팀엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 위하준이 예능 도전에 대한 로망을 드러냈다.

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위하준은 8일 서울 강남구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "최근에 '보검 매직컬'을 재밌게 봤다"며 "어렸을 때부터 헤어 손질을 하는 걸 좋아했다"라고 했다.

7일 종영한 tvN 월화드라마 '세이렌'(극본 이영, 연출 김철규)은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 여자와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 이야기를 그린 드라마다. 위하준은 극 중 보험사기특별조사팀(SIU) 보험조사관 차우석 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

위하준은 연기에 이어 예능 도전에 대한 열망을 내비쳤다. 그는 "작품 홍보하는 예능 말고, 기회가 된다면 리얼리티 예능에도 출연해보고 싶다"며 "그동안 장르물 위주로 많이 해와서 그런지, 어두운 이미지가 있는 것 같다. 드라마나 영화도 로코 장르를 해보고 싶다"고 말했다.

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특히 탐나는 작품으로는 안보현이 주연을 맡은 '스프링 피버'를 꼽아 궁금증을 자아내기도 했다. 위하준은 "안보현 선배랑은 친분이 없어서 따로 뵌 적은 없는데, 예전부터 '스프링 피버' 같은 로코 장르를 하고 싶었다. '스프링 피버' 배경이 경상도인데, 저는 고향이 전라도여서 전라도 사투리를 쓰는 테토남을 연기해 보고 싶다. 알면 알수록 유쾌하고 허당기 있는 그런 사람을 그려보고 싶다"고 바람을 전했다.

마지막으로 출연하고 싶은 예능이 있는지 묻자, 위하준은 "최근에 '보검 매직컬'을 재밌게 봤다. 저희 친누나도 헤어디자이너이고, 저도 어렸을 때부터 헤어 손질을 하는 걸 좋아했다. 직접 다운펌, 염색도 해보고, 바리깡으로 머리도 밀어보고 고데기도 사용해 봤다. 미용실 비용을 아끼려고, 조금만 머리가 길면 가위로 잘라보기도 했다(웃음). 다음 생에 태어나면 헤어디자이너를 도전해 보고 싶을 정도다. 그런 와중에 보검 씨가 '보검 매직컬'을 해서 관심 있게 봤다. 나중에 기회가 된다면 시즌2에 불러주셨으면 좋겠다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com