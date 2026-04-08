[SC현장]"김재중처럼 실력으로 증명"…'김재중 아들들' 키빗업, 핸드마이크 들고 출격(종합)

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김재중이 공들여 깎은 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 실력으로 증명하겠다는 당찬 포부와 함께 가요계에 출격했다.

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키빗업은 8일 서울 마포 메세나폴리스 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고, 데뷔에 대한 얘기를 들려줬다.

키빗업은 이날 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범을 발매하고 가요계에 당찬 데뷔를 알린다. 현민은 "꿈꿔왔던 순간을 하고 있다는 게 영광스럽다"라고 했고, 루키아는 "아직 좀 떨리는데, 저희가 드디어 데뷔를 하게 됐다. 다같이 열심히 준비해온 만큼, 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.

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그런 만큼, 김재중이 전한 조언에도 궁금증이 생긴다 재인은 "피디님과 같이 있는 단톡방이 있는데, 무대에서 긴장하지 말고 할 수 있는 거 다하라고 하신다. 관리를 해주시기도 하지만, 프로로 현실적인 조언도 해주신다"고 했고, 세나는 "회사에서 월말평가를 받았을 때, 결과물이 안 나와도 꾸준히 하면 나올 것이라고 하신 말씀이 기억난다"라고 밝혔다.

태환은 "재중 피디님이 너가 하고 싶은 거 막 해라고, 그래야 너의 매력이 나온다고 하셨을 때, 편하게 할 수 있었다. 그게 많은 도움이 됐다"고 답했다.

데뷔 전부터 '김재중 보이그룹'이라는 수식어로 불리는 것도 언급했다. 현민은 "부담이 없다면 거짓말이다. 회사 PD님이시기도 하지만, 가요계 대선배시다. 존경스러운 한 분의 선배님이시다 그만큼 재중 PD님의 첫 제작 보이그룹에 부담이 됐는데, 저희가 대화하는 시간이 있었다. 그때 마인드를 바꾸자 했다. 계속해서 부담감을 가지고 있으면, 나아질 게 없다고 생각했다. 모토가 계속 성장하는 거라 생각해서, 이번 기회로 주목 받게 됐으니 저희 실력과 성장을 증명하고 싶다"라고 전했다.

김재중의 아이돌 데뷔 당시를 돌이키기도 했다. 현민은 "PD님의 아들들이니, PD님의 데뷔 당시를 봤다. 그 당시 각오나 독기를 닮고 싶더라. PD님은 어나더레벨이라 생각하지만, 따라가려고 한다"고 했고, 태환은 "막내 저음 랩만큼은 저희가 나은 거 같다"라고 덧붙였다.

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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키빗업은 "우리의 음악은 세상의 문을 여는 열쇠이자, 세상을 깨우는 신호로 그 신호가 울릴 때마다. 새로운 무대와 새로운 가능성이 열린다. 그리고 그 확장의 순간마다 키빗업은 진화한다." 라는 슬로건을 내세운다. 기존의 틀을 깨고 새로운 트렌드를 이끌어 갈 차세대 케이팝 아티스트로 성장하겠다는 포부다.

팀명과 동명의 첫 EP 앨범은 타이틀곡까지도 팀 이름과 똑같은 '키빗업'으로 내세워 키빗업만의 색깔과 정체성을 확실하게 보여주겠다는 강한 자신감을 담았다. 나아가 키빗업이 나아가고자 하는 방향을 제시하는 타이틀곡에 멤버 전원이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

키빗업을 강조한 이유에 대해서는 현민이 "정해진 정답이 있는 세상에서 저희 만의 신념을 담은 앨범이라 생각해주시면 된다"고 설명했다.

태헌은 "저희 시작과 정체성을 알리는 곡이다"라고 했고, 루키아는 함께 작사한 것에 "밤을 새면서 작사를 했는데, 자신감이 생기는 것 같다"라고 말했다.

퍼포먼스에 대해서는 재인이 "코러스 안무가 포인트다. 어깨를 으쓱 거릴 때 제가 최고다라는 마음을 추면 된다"며 "어깨자랑 춤이라고 생각해 달라"고 짚었다.

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

키빗업은 선공개곡 '베스트 원(BEST ONE)'을 비롯해 데뷔 전부터 다양한 프로모션을 통해 신선한 매력과 트렌디한 음악을 선보이는 등 글로벌 팬심을 사로잡기 시작했다.

또한 키빗업은 데뷔 전부터 각종 브랜드와의 협업을 비롯해 '케이콘 재팬 2026', 'KCON LA 2026' 라인업에 이름을 올리는 등 차세대 글로벌 아이콘으로 주목 받고 있다. 그런 만큼, 키빗업의 강점에 대해서도 이야기가 나왔다.

태환은 "저희는 핸드마이크를 쓴다. 파워풀한 퍼포먼스에도 핸드 마이크로 안정적인 라이브를 들려드리겠다"라고 했고, 루키아는 "온오프가 확실한 그룹이다. 무대 위에서 보이는 멋있음과 무대 아래에서의 귀여움이 있다"라고 짚었다.

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

롤모델에 대해서도 루키아는 "김재중 PD님이다. 진짜다. 제 부모님이 저 어릴 때부터 좋아하셨다. 그때부터 영상을 많이 봤는데, 그때 멋있다고 생각했다. 연습생도 하고, 데뷔를 준비하면서 라이브가 어렵다는 걸 깨닫고, 라이브 잘 하시는 PD님에게 대단하시다는 생각이 들었다"라고 말했다.

세나는 "저도 롤모델은 김재중 PD님이다"라고 했다가, 다른 가수를 꼽아달라는 말에 "K팝에 처음 관심 가지게 된 게 방탄소녀단 선배님 덕분이다. 그 중에서도 지민 선배님이 롤모델이다"라고 했다. 재인도 "저도 PD님과 방탄소년단 선배님이 롤모델이기도 한데 세븐틴 선배님 무대를 볼 때마다 재밌다고 느꼈다. 선배님들을 보면서 꿈을 키워 왔다"라고 했고, 현민은 "NCT 위시의 시온 선배님을 존경한다. 선배님이 가지고 있는 태도나 춤 스타일이 저에게 있어서 많이 자극을 받았다. 닮고 싶다는 생각을 많이 해서, 연구하고 찾아보려고 했다"라고 거들었다.

태환은 "재중 PD님이 롤모델인데"라고 말을 흐리다 "라이즈에 소희 선배님이 롤모델이다. 소희 선배님이 무대할 때마다 드는 생각이 노래뿐만 아니라 춤까지 행복하게 추면서 음악을 하시더라. 그래서 살짝 반했다. 노래로 시작한 걸로 아는데, 그 이후에 춤을 춰야 하는 상황에서도 웃으며 해내시고 밝은 모습으로 해내시더라"고 덧붙였다.

끝으로 목표에 대해 태환은 "많은 사람에게 긍정적인 메시지를 주고 싶다. 우리도, 여러분도 최고다라는 자신감을 심어드리고 싶다. 자신감을 올리는 그룹이 되고 싶다. 아이코닉한 그룹이 됐으면 한다"라고 바랐다.

K팝 신에 당찬 출사표를 던진 키빗업은 8일 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com