다크 판타지 MMORPG '레퀴엠M', 8일부터 국내 사전예약 시작

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그라비티는 다크 판타지 MMORPG 신작 '레퀴엠M'의 국내 사전예약 페이지를 8일 오픈했다.

국내 사전예약은 8일부터 정식 런칭 전까지 공식 사전예약 페이지와 구글플레이, 애플 앱스토어, 갤럭시 스토어, 원스토어에서 참여할 수 있다. '레퀴엠M'은 그라비티의 자체 개발 IP '레퀴엠'을 기반으로 만든 최초의 모바일 MMORPG이다. 원작 '레퀴엠 온라인'의 다크한 세계관과 하드코어 감성을 계승해 혈흔과 어둠이 강조된 고어한 분위기와 강렬한 전투 연출로 성인 유저를 겨냥했다.

몰락한 세계를 배경으로 다양한 종족과 스토리를 통해 생존과 선택의 서사를 경험할 수 있는 것이 특징이다. 원작의 클래식한 요소 외에도 파티, 보스 던전, 다양한 PvP 및 대규모 레이드 등 다양한 콘텐츠를 통해 깊이 있는 전투 경험을 선사한다. 원터치 조작과 빠른 레벨업 시스템으로 접근성과 성장 편의성을 높였으며 캐릭터부터 장비, 재료 아이템까지 자유롭게 거래 가능한 제약 없는 거래소를 지원한다.

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앞서 진행한 1차, 2차 CBT에서는 '타격감이 좋고 자동 전투 모드를 통해 편리하게 즐길 수 있다', '빠른 전투와 성장으로 속도감 있는 플레이가 가능하다', '화려한 이펙트 등의 수준 높은 그래픽을 통해 쾌감있는 액션을 느낄 수 있다' 등 긍정적인 평가를 받은 바 있다고 그라비티는 전했다.

그라비티는 사전예약 참여자를 위해 다양한 보상을 제공한다. 공식 사전예약 홈페이지에서 사전예약에 참여하면 시크릿 보상 1개, 탈 것 그림하운드 1개, 스킬북 5개, 강화석 50개를 증정한다. 구글플레이와 애플 앱스토어 사전예약 신청자에게는 경험치 던전 입장권 5개, 초급 보물 진급석 5개, 크리처 각성석 5개, 150% 경험치 물약 3개를 제공한다. 또 갤럭시 스토어와 원스토어를 통해 신청한 유저에게는 정련석 5개, 오프라인 전투카드 5개, 센티넬 재생석 5개, 고순도 센티널 DNA 샘플 5개를 증정한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com