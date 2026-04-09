신지, 26년 만에 밝힌 '쌍수'의 진실 "어딘지도 모른 채 끌려가 성형"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코요태 신지가 가요계 최초로 쌍꺼풀 수술을 고백한 이유를 밝혔다.

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8일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 신지가 데뷔 초부터 전성기까지 예전에는 말할 수 없었던 비하인드를 대방출했다.

신지는 "원래 속쌍꺼풀이 있었는데 피곤하면 자꾸 풀렸다"며 당시 외모 고민이 있었다고 밝혔다. 그러던 중 스타일리스트의 권유로 수술을 결심하게 됐다고.

특히 과정은 다소 즉흥적이었다. 신지는 "어느 날 매니저가 명동 한복판에 내려줬고, 정확히 위치도 모른 채 스타일리스트를 따라가 수술을 받았다"며 "지금도 어디서 했는지 모른다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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문제는 회복 기간이었다. 신지는 "붓기가 하나도 빠지지 않은 상태에서 바로 방송에 투입됐다"며 "앨범 반응이 오자마자 후속 활동을 준비하면서 쉴 시간이 없었다"고 당시 상황을 설명했다.

결국 그는 이례적으로 수술 사실을 직접 공개하게 됐다. 신지는 "그때는 시술을 밝히는 경우가 거의 없었는데, 나는 붓기가 빠질 시간을 주지 않아 어쩔 수 없이 밝히게 됐다"며 "가수 중에서는 거의 처음이었던 것 같다"고 회상했다.

또 "감기까지 걸린 상태에서 무대에 올라야 했고, 모든 게 힘들었던 시기였다"고 덧붙이며 당시 고충을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com