"올해는 2016년" 80세 배한성, 치매 의심 진단…건강 악화에 운전도 포기 ('퍼펙트라이프')

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[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트라이프' 배한성이 치매 의심 진단을 받았다.

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8일 방송된 TV조선 '퍼펙트라이프'에서는 성우 배한성이 출연했다.

배한성은 현재 건강 상태에 대해 "제가 건강은 타고났다. 병원에 간 적이 거의 없다. 그런데 3년 전에 뭘 자주 잊어버리게 되더라. 증세가 있으면서부터는 만사가 귀찮다. 큰 딸이 '아빠 치매 걸린 사람 같다' 해서 병원에 가봤는데 경도인지장애 진단을 받았다"고 밝혔다.

경도인지장애 진단을 받은 후 심경에 대해 배한성은 "내가 망가지는 모습이 싫고 섭섭하고 야속하더라. '이건 내가 아닌데. 내가 이렇게 망가져?'"라며 "어머니가 치매로 떠나셨다. 가장 가슴 아픈 게 아이들에게 짐이 되면 어떡하나 싶다"고 털어놨다.

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이어 병원에 간 배한성의 모습이 담겼다. 배한성은 간단한 뺄셈도 헷갈려 하는 것은 물론 올해를 2016년이라 밝혀 모두를 놀라게 했다.

일상생활에서 겪는 어려움에 대해 배한성은 "내가 치매라는 것 때문에 모든 것에 긴장하게 된다"며 "나이가 들면서 호기심이 반감됐다. 그냥 내 건강이 왜 그렇지? 하는 걱정만 채워져 있다"고 털어놨다.

검사 결과 배한성은 치매 의심 단계. 전문의는 배한성의 상태에 대해 "인지 능력이 떨어져있는 상황이다. 기억력이 떨어져서 기억력이 있는지 체크하는 검사에서는 1점이 넘기면 문제가 있다는 판단을 하는데 0.5점이다. 일상생활이 장애가 생기는 단계"라고 밝혔다.

전문의는 "아직 치매 단계라고 확신할 수는 없고 경도인지장애 단계지만 치매로 발전할 수 있는 경계에 있기 때문에 앞으로 뇌 건강을 관리하느냐가 정말 중요할 거 같다"고 밝혔다.

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이를 들은 배한성은 "저 정도까지 망가졌나 하는 생각이 든다. 망가졌으면 고칠 수 있는 방법이 있나 싶다"고 걱정했다.

배한성은 운전대도 스스로 내려놨다고. 배한성은 "운전하는 게 힘들다. 나 다치는 건 괜찮지만 다른 사람 다치는 건 큰일 아니냐"고 밝혔다.

하지만 배한성은 해외 모터쇼도 다니고 자동차로 유라시아 횡단까지 할 정도의 자동차 마니아. 그럼에도 운전을 포기한 이유에 대해 배한성은 "누가 하지 말라 한 건 아닌데 이건 내가 판단을 잘해야겠다 싶었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com