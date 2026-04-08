정선희, 간곡한 부탁 "사별 언급 말아달라, 이젠 홀로서기하고 싶어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가

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8일 정선희의 유튜브 채널에서는 '정선희 제작진들이랑 허심탄회하게 떠들어봤습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브를 시작한지 1년이 된 정선희는 제작진과 회의를 통해 허심탄회하게 속마음을 털어놓기로 했다.

제작진이 "'집나간 정선희' 이대로 괜찮을까"라고 안건을 꺼내자 정선희는 "저는 솔직히 이대로 좋다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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정선희는 "저는 지나치게 많은 인원이 몰려드는 것도 안 좋아하고 갑작스럽게 떡상해서 많은 사람들의 입에 오르내리는 것도 사실 좋아하지 않는다. 여러분들의 욕망에는 턱없이 부족한 수치이나 저는 이 정도의 수치가 딱 좋다"고 밝혔다.

이어 "대기업으로 키우고 싶은 여러분의 야망은 잘 알겠지만 걷잡을 수 없는 기사들과 댓글들이 생각보다 많이 제 예상치를 넘어서고 있다. 그래서 좀 자제했으면 좋겠다. 2주에 한번씩 업로드 하는 게 어떨까 싶다"고 밝혀 웃음을 더했다.

제작진이 "누나의 재능에 비해 저희가 판을 못 까는 게 아닐까 싶다"고 걱정하자 정선희는 "여러분은 너무 잘해주고 있다. 제가 죄송한 건 먹방을 하면 세 입 먹고 나가 떨어져서 죄송하다. 집 공개, 옷장 공개, 주방 공개 극혐이다. 이런 저의 지나친 폐쇄적인 성향에도 불구하고 여러분들이 최선을 다해 끌어올려주는 게 기적이라 본다"고 제작진을 독려했다.

제작진이 "기사는 신경 안 쓰시냐"고 묻자 정선희는 "신경을 안 써도 나갈 거라 신경 안 쓰는 쪽으로 결론을 내렸다. 이 자리를 빌려서 제 이름 앞의 관용어구는 안 빼주실 거냐"고 '사별' 언급에 대해 이야기했다.

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정선희는 "제가 잃은 지가 오래됐고 이젠 홀로서기를 해보고 싶은데 슬픔의 관용어구를 일부러 끌어다 쓰시는 거냐. 굳이 그렇다면야 할말이 없지만 '정선희 기사 앞에 꼭 우리가 관용어구를 붙여야 할까?' 이거 한번 회의에 올려보십사 부탁 드린다"고 밝혔다.

댓글도 본다는 정선희는 "굳이 들어와서 방송을 봐주시는 것도 감사한데 댓글까지 남겨주는 성의는 진짜 감동이다. 그건 봐야 한다 생각한다"며 "좋지 않은 것도 읽는데 그렇게까지 심하게 타격감이 오는 댓글이 없다. 제가 겪어온 일들에 비하면 너무 아기같다"고 너스레를 떨었다.

wjlee@sportschosun.com