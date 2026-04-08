태민·이승기 이어 비비지도 전속계약 해지 통보…"정산금 미지급 참담한 심정" [전문]

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[스포츠조선 이지현 기자] VIVIZ 은하·신비·엄지가 결국 소속사 빅플래닛메이드엔터테인먼트에 전속계약 해지를 통보했다.

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8일 비비지 측 법률대리인 법무법인(유한) 신원은 공식 입장을 통해 "아티스트는 소속사 빅플래닛메이드엔터테인먼트 의 정산금 지급 의무 및 매니지먼트 지원 의무 위반, 이에 따른 신뢰관계 훼손을 이유로 전속계약 해지를 통보했다"고 밝혔다. 이어 "전속계약은 2026년 3월 4일자로 적법하게 해지돼 효력을 상실했다"고 설명했다.

법률대리인에 따르면 소속사는 2025년 11월 마지막 정산금을 지급하면서도 약 한 달가량 지급을 지연했고, 이후에는 정산금을 지급하지 않았다. 비비지 측은 정산 일정에 대해 수차례 문의했지만 "곧 지급하겠다"는 답변만 반복됐다고 주장했다.

활동 지원에도 문제가 있었다는 입장이다. 소속사는 2026년 1월 준비 중이던 새 앨범 EP06 발매를 일방적으로 취소했으며, 같은 해 상반기 예정됐던 국내외 팬미팅 역시 취소됐다. 심지어 현장 운영 비용조차 지급되지 않아 매니저가 개인 비용을 사용하는 상황까지 발생했다고 밝혔다.

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비비지 측은 "연예활동을 이어갈수록 주변 스태프들에게 피해가 발생하는 상황을 지켜보며 참담한 심정이었다"며 "소속사가 연예활동을 지원할 기본적인 의지와 능력을 상실했고, 정산에 대한 책임도 이행하지 않아 신뢰관계가 완전히 깨졌다"고 강조했다.

이에 따라 비비지는 계약 해지를 결정했으며, 계약 종료 이후 예정된 해외 공연 등 활동에 참여할 의무도 존재하지 않았다는 설명이다. 다만 멤버들은 팬들과의 약속을 지키기 위해 3월 말까지 예정된 일정을 모두 소화한 것으로 전해졌다.

비비지 측은 "지금까지 한결같이 응원해주신 팬들에게 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 세 멤버가 하나의 팀으로 함께할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

한편 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립한 차가원 회장은 MC몽이 원헌드레드를 떠난 후 현재 단독으로 엔터를 이끌고 있다.

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현재 차가원 회장은 사기 의혹을 받고 있으며, 원헌드레드와 자회사 빅플래닛메이드엔터 소속 아티스트였던 샤이니 태민, 더보이즈, 이무진, 비오, 이승기 등이 정산금 미지급 문제로 전속계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com

비비지 공식입장 전문

안녕하세요.

비비지 은하, 신비, 엄지(이하 '아티스트')의 법률대리인 법무법인(유한) 신원(대표변호사 김진욱)의 우홍균 변호사입니다.

아티스트의 전속계약해지 관련 공식 입장을 전달 드립니다.

아티스트는 소속사 ㈜빅플래닛메이드엔터테인먼트(이하 '소속사')의 전속계약상 정산금 지급의무 위반, 매니지먼트 지원의무 위반 및 이에 따른 신뢰관계 훼손을 이유로 전속계약 해지를 통보하였으며, 전속계약은 2026년 3월 4일 자로 적법하게 해지되어 그 효력을 상실하였습니다.

소속사는 2025년 11월경 지급기한보다 약 한달을 지체하여 마지막 정산금을 지급하였고, 그 이후부터 아티스트에게 정산금을 지급하지 아니하였습니다. 아티스트는 정산금이 언제 지급될 예정인지 수차례 문의하였으나, 소속사는 '곧 지급할 예정'이라고만 짧게 답변하면서 지금까지 정산금을 지급하지 아니하고 있습니다.

급기야 2026년 1월 무렵 소속사는 아티스트에게 준비 중이던 새 앨범(EP06)의 발매를 취소한다고 일방적으로 통지 하였습니다. 이와 함께 2026년 상반기로 예정되어 있던 국내 및 해외 팬미팅이 취소되었습니다.

심지어, 소속사는 현장에서 소요되는 비용조차 지급하지 못하여 매니저가 부득이 개인 현금을 사용하여야 하는 일도 있었습니다. 아티스트는 본인들의 정산금 지급이 지체되는 것까지는 감내하려 하였으나, 연예활동을 하면 할수록 주변 분들이 피해를 입는 것을 지켜보면서 참담한 마음을 금할 수가 없었습니다.

결국 아티스트는 소속사가 연예활동을 지원할 수 있는 기본적인 의지와 능력을 완전히 상실하였고, 정산금 지급에 대해서도 책임을 지지 아니하였으며, 전속계약을 유지하기 위한 전제라 할 수 있는 신뢰 관계가 완전히 깨어졌다는 판단에 이를 수밖에 없었습니다.

이에 아티스트는 무거운 마음으로 소속사에 대하여 계약 해지를 통보하게 된 것입니다.

전속계약이 2026년 3월 4일 자로 이미 적법하게 해지됨에 따라 아티스트에게는 이후 예정된 해외 공연 등 연예활동에 참여할 계약상 의무가 존재하지 않았습니다. 또한, 정상적인 연예활동 지원이나 추가 활동에 대한 정산 가능성마저 불투명한 여건이었으나, 아티스트는 3월말까지 예정된 모든 일정을 끝까지 소화하였습니다. 이는 그간 변함없는 신뢰와 응원을 보내주신 팬 여러분에 대한 책임감에서 비롯된 결정이었으며, 이제 예정된 활동이

모두 종료되어 다소 늦게 입장을 알려 드리게 되었습니다.

이 자리를 빌려, 아티스트는 지금껏 한결같이 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 아티스트는 앞으로도 한마음으로, 지금처럼 하나의 팀으로서 함께할 수 있기를 간절히 바라고 있습니다. 변함없는 응원과 지지를 부탁드립니다.

감사합니다.