태민·이승기 줄 이탈 속, '300억 사기 혐의' 차가원 대표 엔터사 압수수색

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[스포츠조선 이지현 기자] 피아크 회장 겸 연예 기획사 원헌드레드 대표 차가원이 사기 의혹에 휩싸인 가운데, 경찰이 엔터테인먼트사를 압수수색하며 본격적인 수사에 착수한 것으로 확인됐다.

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8일 MBN 단독 보도에 따르면, 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 3일 서울 강남에 위치한 A 엔터테인먼트사를 압수수색하고 관련 자료를 확보했다. 이번 압수수색은 차 대표를 둘러싼 사기 의혹과 관련한 증거 확보 차원에서 진행된 것으로 파악됐다.

차 대표는 소속 연예인의 지식재산권(IP) 등을 활용한 사업을 명목으로 관련 업계 업체들에 동업을 제안한 뒤, 선수금을 수령하고도 사업을 제대로 이행하지 않았다는 의혹을 받고 있다.

특히 경찰은 차 대표를 상대로 접수된 고소장 3건을 병합해 수사를 진행 중이며, 피해를 주장하는 금액은 총 300억 원대에 달하는 것으로 전해졌다. 사건 규모가 상당한 만큼 수사도 확대될 가능성이 제기된다.

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경찰은 이번 압수수색을 통해 확보한 자료 분석을 토대로 차 대표의 혐의 전반을 들여다볼 방침이다.

이에 대해 차 대표 측은 강하게 반발하고 있다. 차 대표의 법률대리인은 "회사를 빼앗기 위해 제기된 허위 사실에 기반한 고소"라며 "향후 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

한편 차 대표는 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 이후 MC몽은 원헌드레드를 떠났고, 현재는 차 대표가 단독으로 이끌고 있다.

하지만 최근 차 대표가 정산금을 미지급했다는 보도가 이어졌고 원헌드레드와 자회사 빅플래닛메이드엔터 소속 아티스트였던 샤이니 태민, 더보이즈, 비비지(은하, 신비, 엄지)와 이무진, 비오, 이승기 등이 전속계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다.

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olzllovely@sportschosun.com