신지, 데뷔 초 외모 비하에 '극단적 다이어트' 강요 당해 "약 먹고 무대 위 실신"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코요태 신지가 데뷔 초 겪었던 혹독한 다이어트 비하인드를 털어놓으며 충격을 안겼다.

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8일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 신지가 데뷔 초부터 전성기까지 예전에는 말할 수 없었던 비하인드를 대방출했다.

신지는 과거 외모 지적을 받았던 경험을 떠올리며 "당시 스타일리스트에게 '통통하고 얼굴도 못생겼고 특징도 없다'는 말을 들었다"고 고백했다. 이로 인해 자신감이 크게 떨어졌고, 자연스럽게 다이어트 압박으로 이어졌다는 것.

특히 과정은 예상보다 훨씬 극단적이었다. 신지는 "살을 빼야 한다며 식사를 제대로 하지 못한 채 진맥도 짓지 않고 다이어트 한약을 먹었다"며 "결국 무대에서 쓰러질 정도로 몸 상태가 나빠졌다"고 털어놨다.

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여기에 더해 경락 마사지까지 병행해야 했다고. 그는 "몸에 멍이 잘 드는 체질인데, 온몸이 야구방망이로 맞은 것처럼 멍이 들었다"며 "그 모습을 본 어머니가 울 정도였다"고 당시 상황을 전했다.

신지는 "사실 그때 내가 그렇게 통통했던 것도 아니었다. 오히려 잘못된 한약 때문에 몸이 더 안 좋아졌을 수 있다"며 "내가 볼땐 표준이었다"고 돌아보며 안타까움을 드러냈다.

무리한 관리 속에서도 활동을 이어가야 했던 현실도 강조했다. 그는 "그 시절에는 라이브 무대와 방송을 계속 소화해야 했고, 쉬지 못하는 상황이었다"며 "지금처럼 체계적인 관리 시스템이 있었다면 몸 상태가 그렇게까지 망가지진 않았을 것"이라고 덧붙였다.

olzllovely@sportschosun.com