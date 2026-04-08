"보복 우려에 스마트워치 지급" vs "죽을죄…사과하고 싶다"…故 김창민 사건 '엇갈린 상황'

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[스포츠조선 이지현 기자] 故 김창민 감독 상해치사 사건을 둘러싸고 유족 보호 조치와 피의자의 공개 사과가 동시에 전해지며 상반된 흐름이 이어지고 있다.

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8일 채널A 단독 보도에 따르면, 경찰은 최근 김 감독 유족에게 스마트워치를 지급하며 신변 보호 조치에 나선 것으로 확인됐다. 유족 측은 이날 오전 경기 구리경찰서를 방문해 해당 장비를 전달받았다.

스마트워치는 긴급 상황 시 버튼을 누르면 즉시 경찰에 위치 정보와 함께 신고가 접수되는 장치다. 이번 조치는 가해자 측의 보복 가능성에 대한 유족의 불안 호소에 따라 이뤄진 것으로 파악됐다.

앞서 김 감독은 지난해 10월 경기 구리시 한 식당에서 발달장애 아들과 식사 중 시비 끝에 20대 일행에게 폭행을 당한 뒤 숨졌다. 이후 유족은 초동 수사가 미진했다며 강하게 문제를 제기했고, 사건을 넘겨받은 검찰은 전담수사팀을 꾸려 사실상 재수사에 착수한 상태다.

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이런 가운데 피의자 이모 씨(30대)는 언론을 통해 공개적으로 사과 의사를 밝혔다. 그는 이날 '뉴시스'와의 단독 인터뷰를 통해 "김창민 감독님과 유가족께 죽을죄를 지었다"며 "어떤 말로도 위로가 되지 않겠지만 책임을 회피할 생각은 없다"고 말했다.

이 씨는 그동안 수사기관을 통해 여러 차례 사과와 합의 의사를 전달했으나 유족과 연락이 닿지 않았다고 주장했다. 그는 "직접 찾아뵙고 사죄하고 싶었지만 방법이 없었고, 결국 언론을 통해 먼저 사과드리게 됐다"고 설명했다.

다만 사건 경위에 대해서는 "많은 부분이 잘못 알려졌지만, 지금은 유가족의 아픔을 고려해 언급을 자제하겠다"며 "구체적인 내용은 향후 검찰 조사와 재판에서 밝혀질 것"이라고 덧붙였다.

피의자는 또 "사건으로 인해 무관한 이들까지 피해를 입고 있는 상황을 알고 있다"며 "검찰 조사에 성실히 임하겠으니 결과를 지켜봐 달라"고 호소했다.

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olzllovely@sportschosun.com