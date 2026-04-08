'이게 진짜 되네?' 유재석 옆 메릴 스트립·앤 해서웨이가…'유퀴즈' 전격 등판

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[스포츠조선 이지현 기자] '국민 MC' 유재석이 드디어 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 만났다.

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8일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 채널을 통해 "속보 메릴 스트립, 앤 해서웨이 '자기님들' 등장"이라는 글과 함께 촬영 인증 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 방송인 유재석 을 중심으로 할리우드 배우 메릴 스트립 , 앤 해서웨이 가 나란히 서서 밝은 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 브이 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

특히 세계적인 배우 두 사람이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

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이번 출연은 영화 홍보를 겸한 글로벌 투어 일정의 일환으로 알려졌으며, 두 배우가 어떤 이야기와 에피소드를 전할지 기대를 모은다. 두 배우의 출연분이 4월 방송 예정이다.

한편 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 출연하는 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤드리아가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린 작품이다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등이 출연하고 전편에 이어 데이빗 프랭클 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 29일 전 세계 최초 국내 개봉한다.

olzllovely@sportschosun.com