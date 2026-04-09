신지, '잔혹한' 전성기 시절 "하루 스케줄 14개인데 수입은 0원"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코요태 신지가 데뷔 초 '수입 0원'임을 밝혔다.

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8일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 신지가 데뷔 초부터 전성기까지 예전에는 말할 수 없었던 비하인드를 대방출 했다.

신지는 코요태 초창기 활동 당시 수익 구조에 대해 솔직하게 밝혔다. 그는 "1집, 2집 때는 돈을 하나도 못 벌었다"며 "그렇게 스케줄을 많이 했는데도 정산을 받은 기억이 없다"고 말했다.

특히 당시 활동 강도는 상상을 뛰어넘는 수준이었다. 신지는 "하루에 스케줄을 14개씩 소화했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 쉴 틈 없이 무대를 뛰었지만, 수익으로 이어지지 않았던 구조였던 셈이다.

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그 배경에는 당시 음반 산업 구조도 있었다. 신지는 "앨범이 일정 수량 이상 팔려야 수익이 발생하는 구조였다"며 "손익분기점을 넘기기 전까지는 한 푼도 받을 수 없었다. 만장을 넘기면 만장부터 한 장에 10원씩이었다"고 설명했다.

결국 신지가 실제로 수익을 체감한 시점은 훨씬 뒤였다. 그는 "내가 돈을 벌기 시작한 건 30대부터였다"며 "그 전에는 계약금 정도가 전부였고, 그마저도 부모님께 드렸다"고 밝혔다.

한편 신지는 1998년 코요태로 데뷔한 이후 지금까지 여러 히트곡을 내며 국민적인 사랑을 받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com