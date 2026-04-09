공효진♥케빈오, 꾸밈없는 민낯 일상…지인도 감탄한 "이미 충분한 두 사람"

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공효진과 가수 케빈오 부부의 일상 속 모습이 공개됐다.

Advertisement

디자이너 고형욱 은 최근 자신의 SNS를 통해 공효진·케빈오 부부의 모습을 담은 사진과 함께 감성적인 글을 게재했다.

공개된 사진에는 편안한 차림의 공효진과 케빈오가 반려견과 함께 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 두 사람은 자연스럽게 나란히 걷거나 문 앞에서 대화를 나누는 등 꾸밈없는 일상 속에서도 다정한 분위기를 자아냈다.

고형욱은 "우리는 그렇게 무수한 '사이' 속에 존재한다. 계절과 계절 사이, 밤과 아침 사이, 마음과 마음 사이, 그리고 이 두 분 사이"라며 "아무 말 없이도 서로를 알아보는 거리, 이미 충분한 이 두 분"이라고 적어 눈길을 끌었다.

Advertisement

해당 글과 사진은 두 사람의 조용하면서도 깊은 애정을 담아낸 듯한 분위기로 팬들의 관심을 모았다.

한편 공효진과 케빈오는 지난 2022년 결혼했다. 또한 케빈오는 지난해 6월 17일 만기전역했다.

olzllovely@sportschosun.com