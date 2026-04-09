산다라박, 39kg에 이 볼륨감 가능해?..반전 '뼈말라' 비키니 자태 감탄

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2NE1 출신 산다라박(41)이 완벽한 비키니 자태를 뽐냈다.

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8일 산다라박은 자신의 SNS 계정에 "Finding my inner peace"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 산다라박은 필리핀에서 휴가를 즐기는 모습으로, 핑크색 비키니를 입고 수영을 하거나 여유로운 포즈를 취하며 완벽한 몸매와 건강한 매력을 과시했다.

특히 자신의 몸무게가 39kg임을 밝힌 산다라박은 군살 없는 탄탄한 몸매와 볼륨감 넘치는 라인을 자랑해 팬들의 감탄을 자아냈다.

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사진을 본 팬들은 "여전히 아름답다", "비키니가 찰떡이다", "건강하고 멋진 모습!" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 산다라박이 속한 그룹 2NE1은 지난해 4월 12~13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 열린 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로, 데뷔 15주년을 기념한 아시아 투어를 12개 도시, 27회 공연으로 성공적으로 마쳤다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com