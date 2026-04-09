최정윤, 재혼 고백 두 달 만에…샤넬백 탐내는 남편 폭로 "딸한테 중고로 팔 거라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최정윤이 남편, 딸도 탐내는 샤넬백을 언급했다.

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7일 유튜브 채널 '투잡뛰는 최정윤'에서는 '아직은 내 거야 이 사람들아'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

남대문 시장에 간 최정윤은 마음에 드는 청재킷을 사고 제작진에게 자랑했다. 제작진이 "좀만 더 크면 지우한테도 맞겠다"고 하자 최정윤은 "맞다. 지금 지우는 내 거 중에서 찜해놓은 게 많다"고 밝혔다.

최정윤은 "얼마 전에 엄마한테 있는 몇 안 되는 샤넬백. 어디서 샤넬이라는 걸 알아서 '엄마도 샤넬백이 있냐'더라. 그래서 '엄마도 있지. 근데 엄마는 최근에 산 건 없다. 다 오래된 거야' 했다. 진짜 지금은 오래 된 거밖에 없다. 옛날에 우리 엄마가 대학생 때 사준 거. 그래서 몇 개 보여줬더니 자기 거라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 최정윤은 "근데 아빠는 '아니야. 엄마 안 멜 때쯤 되면 중고로 팔 거야'라고 했다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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한편, 배우 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼, 슬하에 딸 하나를 뒀지만 2022년 이혼했다.

이후 4년 만인 지난 2월 최정윤은 5살 연하 비연예인과 깜짝 재혼 소식을 알렸다. 최정윤의 딸도 남편을 '아빠'라 부르며 잘 따른다고. 결혼식을 올리지 않은 이유에 대해 최정윤은 "둘 다 결혼식을 하고 싶진 않았다. 근데 딸은 계속 결혼식을 하라더라. 근데 내가 하고 싶지 않다고 하니까 포기했는데 그럼 사진이라도 찍자더라. 진심으로 어필하길래 사진을 찍었다"고 웨딩 사진만 찍었다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com