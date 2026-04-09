골절된 발목에 직접 붕대 칭칭…엄지원, 목발 짚고 포토월 서며 ‘부상 투혼’

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 엄지원이 발목 부상에도 불구하고 프로다운 행보로 시선을 끌었다.
8일 엄지원 소속사 공식 SNS 계정에는 엄지원이 지난 7일 광진구 워커힐 애스톤하우스에서 열린 2026 FW 콜렉션 포토콜 행사 참석 현장을 공개했다.
영상 속 엄지원은 행사장으로 이동하는 차량 안에서 직접 발목에 테이핑을 하고 붕대를 감고 있다. "오늘의 미션: 패션쇼 참석하기"라는 문구처럼 부상에도 불구하고 일정을 소화하려는 의지가 드러나는 대목이다.
이후 행사장에 도착한 엄지원은 블랙 앤 화이트 톤의 세련된 스타일링으로 포토월에 섰다. 부상 사실이 무색할 만큼 당당한 포즈를 취하며 현장을 압도했다. 비록 이동 시에는 목발에 의지했지만 동료 연예인들과 자연스럽게 인사를 나누는 등 여유로운 모습도 보였다.
행사를 마친 뒤 돌아가는 차량에서 엄지원은 "오늘 하루를 잘 마무리해보겠습니다"라는 멘트와 함께 부은 발 상태를 공개하며 안타까움을 자아냈다. 그럼에도 귀가 길에 벚꽃을 바라보며 "이럴 때 아니면 언제 나와보겠어"라는 긍정적인 태도를 드러내 눈길을 끌었다.
한편 엄지원은 최근 일본 여행 중 발목 골절 소식을 전해 팬들의 안타까움을 샀다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com