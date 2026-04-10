사람 죽이고 유튜브 출연이라니...故김감독 유족 분노 "사과 전혀 없었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 故 김창민 감독을 집단 폭행해 숨지게 한 가해자가 유튜브 채널에 출연해 사과했지만, 유족 측은 "단 한 번도 직접 사과를 받은 적 없다"며 강하게 반발하고 나섰다.

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지난 9일 유튜브 채널 '카라큘라 탐정사무소'에는 '저는 김창민 감독 살해범입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 약 3분 분량의 영상에서 가해자 A씨는 "고인이 된 김 감독님과 유가족분들께 너무 죄송하다"며 "아들을 잃은 슬픔을 알고 있고 죄송하다는 말밖에 드릴 수 없다"고 고개를 숙였다.

하지만 영상은 짧은 사과 이후 곧바로 다른 내용으로 전환됐다. A씨는 사건 관련자들과 함께 등장해 '양아치'라는 제목의 힙합 음원 발매와 관련한 해명을 이어가며 논란을 키웠다. 이를 두고 일각에서는 진정성 없는 '보여주기식 사과'라는 비판이 쏟아졌다. 해당 영상에는 "사람 죽이고 유튜브 출연이라니", "사람 죽여이고 사과하나", "진심으로 죄송하면 유족에게 먼저 용서 구해라", "사건 발생한지 6개월 넘는 동안 유족하테 사과 안 한 인간이다. 이건 사과가 아니다"라는 등의 반응을 보이고 있다.

특히 사건 발생 이후 약 5개월이 지나도록 유족에게 직접 사과하지 않은 상태에서 유튜브와 언론을 통해 반복적으로 입장을 밝히는 행보에 대한 비판 여론이 거세지고 있다.

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유족 측은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 입장을 밝혔다. "가해자의 실제 사과에 움직임이 전혀 없었다"는 유족 측은 "여태까지 연락 한 번 없었는데, 저희 유가족이 또 상처 받고 고통스러운 것은 그동안에 (가해자가) 무슨 힙합 취업을 해서, 희희낙락하던 친구가 언론에 보도가 되니 '사과를 적극적으로 하려고 했는데 경찰관이 피해자 측을 알려주지 않아서 못 했다'는 얘기를 했다"며 "그건 터무니없는 얘기다"라고 일축했다.

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그러면서 "그쪽 변호사를 통해서라도 얼마든지 알 수 있는 사항을 경찰관이 알려주지 않아서, 피해자 측 연락처를 몰라 사과를 하지 못했다, 이건 말이 안 되는 얘기"라고 했다.

또 논란은 해당 유튜브 채널 운영자의 과거 이력까지 재조명되며 더욱 확산됐다. 카라큘라는 과거 먹방 유튜버 쯔양 공갈 협박 사건과 관련해 방조 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 바 있다. 이 때문에 "조회수를 위한 인터뷰 아니냐", "2차 가해다" 등 비판이 이어졌다.

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비난이 거세지자 카라큘라는 "가해자들이 먼저 찾아왔다"며 "그들의 목적이 따로 있다고 본다. 어떤 도움도 줄 생각이 없다"고 해명했다. 이어 "후속 영상에는 카메라가 꺼진 줄 알고 드러낸 가해자들의 민낯이 담길 것"이라고 예고했다.

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한편 김 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 시비 끝에 집단 폭행을 당해 뇌출혈로 쓰러졌고, 이후 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 생명을 나누고 세상을 떠났다. 여기에 가해자 중 한 명이 동종 전과로 집행유예 기간 중이었다는 사실과, 김 감독이 발달장애 아들을 홀로 키워왔다는 사연까지 알려지며 대중의 분노는 더욱 커지고 있다.

olzllovely@sportschosun.com