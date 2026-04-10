"PD가 왜 자꾸 나와?" 서인영 유튜브 제작진, 잦은 개입 지적에 "초반 연출 위해 불가피, 곧 물러날 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영의 유튜브 채널이 화제를 모은 가운데, 담당 PD가 직접 입장을 밝혔다.

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10일 이석로 PD는 온라인 커뮤니티를 통해 댓글을 남기며 시청자들과 소통에 나섰다. 그는 "저희 서인영 채널 사랑해주셔서 너무 감사하다"며 "따뜻한 댓글과 보내주시는 성원에 서인영님과 저희 제작진 모두 행복해 하고 있다"고 전했다.

다만 채널에 자주 등장한다는 지적에 대해서는 "제가 연출을 하다 보니 목소리와 화면에 자주 등장하는 점이 불편하실 수 있다는 걸 알고 있다"며 "초반에는 연출 개입이 많아야 그녀의 속마음을 최대한 끌어내고 캐릭터와 채널 색깔이 빠르게 자리 잡을 수 있다"고 설명했다.

이어 "채널이 자리 잡을수록 저는 뒤로 물러나 든든히 지원하는 역할에 집중할 예정"이라며 "다소 거슬리시더라도 조금만 기다려 달라"고 당부했다.

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또한 이석로 PD는 일각에서 제기된 바이럴 및 뒷광고 의혹에 대해서도 선을 그었다. 그는 "저희 회사는 절대 바이럴을 진행하지 않는다"며 "광고 관련 지적도 항상 마음에 새기고 있다. 콘텐츠의 지속적인 제작을 위해 광고가 필요한 상황인 만큼 너그럽게 이해해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

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한편, 가수 서인영은 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하며 이혼 후 공백을 깨고 화려하게 복귀했다. 채널은 개설 2주 만에 구독자 40만 명을 돌파하며 뜨거운 관심을 받고 있다.

이석로 PD는 MCN 기업 '크리에이티브 비범'을 운영 중이다. 그는 방송인 홍진경의 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 자주 출연하며 특유의 입담과 호흡으로 색다른 재미를 선사해왔다.

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또한 홍진경을 비롯해 장영란('A급 장영란'), 이지혜('밉지않은 관종언니'), 손태영('Mrs.뉴저지 손태영'), 백지영('Baek Z Young'), 한가인('자유부인 한가인'), 최화정('안녕하세요 최화정이에요') 등 다수 연예인의 유튜브 채널 제작에 참여하며 영향력을 넓혀왔다. 이 과정에서 크리에이터 못지않은 인지도와 존재감을 쌓으며 업계 내 입지를 다지고 있다.