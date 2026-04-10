경수진, 7년 장기 연애 깜짝 고백 "어릴 때부터 만난 사람 있었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 경수진이 과거 장기 연애를 떠올리며 솔직한 심경을 전했다.

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10일 tvN '구기동프렌즈' 측은 "장기 연애 공감 토크..후회 없는 사랑 이젠 가능"이라는 글과 함께 스페셜 선공개 영상을 공개했다.

영상 속 이다희, 장도연, 경수진은 각자의 연애 경험을 돌아보며 '사랑'을 주제로 공감대를 나눴다.

먼저 이다희는 "3년 정도 만난 사람이 있다"며 "헤어지자는 연락을 받고 아무것도 못하겠더라"고 말문을 열었다. 이어 "다시 연락이 와서 계속 내가 붙잡아서 오랫동안 다시 만나게 됐다"며 "그렇게 잘 만나다가 결국 헤어졌다"고 고백했다.

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이에 장도연이 "다시 만나고 헤어질 땐 괜찮았냐"고 묻자 이다희는 "괜찮았다. 이 친구한테 할 만큼 했다는 생각이 들었다"고 담담하게 답했다.

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이를 들은 경수진 역시 "나랑 되게 비슷하다"며 공감했다. 그는 "7년 사귄 사람이 있다"고 깜짝 고백했다. 이어 "너무 어릴 때부터 사귀었다. 헤어지자는 말도 많이 하고 서로에게 상처도 많이 줬다"고 털어놨다.

그러면서 "내가 또 싸우고 헤어지자고 한 거다. 나는 붙잡을 줄 알았는데 그게 끝이 된 거다"라며 "그때 '미련 없이 사랑해야겠다'는 걸 깨달았다"고 말했다.

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이어 "예전에는 자존심 싸움을 많이 했는데, 이제는 최선을 다해 사랑할 수 있을 것 같다"고 덧붙이며 공감을 자아냈다.

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한편 오늘(10일) 첫 방송될 tvN '구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 시류와 느슨한 연대를 추구하는 시대적 흐름을 담아낸 관찰 리얼리티 예능이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com